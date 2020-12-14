«Редкая для мира премьера». Уникальную выставку Брейгеля привезут в «Новый Иерусалим»
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала в интервью «360», что Брейгеля в России выставляют крайне редко. Подмосковью помогли собрать выставку частные коллекционеры.
«В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка. Эту экспозицию помогли собрать частные коллекционеры, за что им огромное спасибо», — рассказала вице-губернатор.
Эта коллекция [Брейгеля-младшего] одна из самых больших в мире. На выставке будут представлены 70 картин, две из них абсолютно уникальны.
Она добавила, что каждый посетитель экспозиции сможет найти в представленных картинах что-то свое.
«Я вот люблю цветы Брейгеля. Они мне напоминают Караваджо. <…> Кто-то любит мрачные пейзажи. Это будет неожиданная, очень яркая, крайне редкая для мира премьера», — сказала вице-губернатор.
В прошлом году в «Новом Иерусалиме» состоялась уникальная выставка Шагала. Подмосковные власти учли опыт 2019 года. Музей теперь более подготовлен для большего числа гостей.
«Сегодня не надо стоять в длинной очереди в кассу, все можно сделать онлайн. Сейчас это очень важно», — заключила Виртуозова.