Редкие полотна трогают душу. Первые впечатления от выставки Шагала в «Новом Иерусалиме»

«Зима в Подмосковье» началась действительно ярко — с выставки Марка Шагала в музее «Новый Иерусалим». Всего 239 работ в одном пространстве — полотна из трех стран. Выставка работает уже два дня, и первые посетители поделились впечатлениями.

Источник фото: телеканал «360»

Экспозиция разделена на три зала. Тематически и хронологически. Первый зал — раннее творчество Шагала, жизнь в Витебске, первая любовь, второй — путешествие на святую землю, задумка написания работ на библейскую тематику, первые эскизы. И третий зал — реализация глобального замысла — Библия от Шагала в картинах, гравюрах, гобеленах.

«Мне нравится литография. Когда представлено столько частных коллекций, это здорово. Я приехала за 100 километров, чтобы посмотреть», — рассказала Валентина Пономарева, посетительница выставки.

О впечатлениях от выставки поделился еще один посетитель Владимир Грачев.

«Мое мнение — его слету не поймешь. Нужно быть подготовленным, можно перечитать кучу книг, но если не поймешь, то не поймешь. Шагала на 100% может понять только Шагал», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

О сложности и детализации работ Шагала рассказала Анна Антипенко, руководитель выставочного отдела музея «Новый Иерусалим».

«Он работает над одним произведением, но через заметки, которые мы видим, мы можем проследить, насколько он внимателен к деталям. И всегда мы видим сложный подход и сложные крачки в его произведениях», — отметила Анна Антипенко.

Белла Розенфельд запечатлена на многих работах автора. Это возлюбленная Шагала. И осталась таковой на всю жизнь. После смерти Бэллы художник женился еще два раза, но она всегда была для него главной женщиной, и он отказывался говорить о ней, как об умершей.

В одном из самых оживленных коридоров выставки расположено 105 офортов — гравюр на библейскую тематику. В России они выставляются впервые. И тоже по-своему уникальны. После большого путешествия Шагала в Святую землю художник решился соединить иудаистские традиции с христианским изобразительным искусством.

Источник фото: телеканал «360»

Заканчивается коллекция трехметровым гобеленом с изображением Шагала.

Художник не оставляет равнодушным никого из гостей выставки. Каждый уносит с собой частичку его творчества в сердце.

«Эти цвета, это творчество Шагала — это все бесподобно. Он выделяется своим искусством иудейским. Я ни у кого такого показного не видела. Все было под запретом, 1960 год, а он писал», — поделилась эмоциями от увиденного Людмила Ершова, посетительница выставки.

Не зря начать проект «Зима в Подмосковье» решили именно с этой выставки. Искусство притягивает к себе жителей московского региона, столицы и других областей. И это замечательная возможность посмотреть не только на картины великого творца, но и увидеть Подмосковье, познакомиться с таким прекрасным выставочным комплексом.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова отметила, что подобные крупные проекты в регионе ломают стереотипы о доступности искусства за пределами Москвы, а также позволяют объединить туризм и культуру.

«Мы очень рады, что жители Подмосковья, гости из столицы и других регионов, постепенно открывают для себя это уникальное место — наш музейно-выставочный комплекс „Новый Иерусалим“. Мы создавали этот музей, мечтая, что он станет центром притяжения и долго над этим работали. Шагал — еще одно громкое имя в афише этого музея, еще один важный проект, ломающий представлении о доступности искусства за МКАДом. А там, вы наверняка уже сами это знаете, всегда есть что посмотреть», — заключила Виртуозова.

Познакомиться с творчеством художника, узнать, в каких произведениях реальные предметы стали художественными образами, вы сможете, посетив выставку. Она продлится до 8 марта.