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    14 декабря 2020, 13:13

    Выставка народных промыслов пройдет в Подмосковье. Там можно будет найти уникальные новогодние подарки

    Анастасия Калинина, Дмитрий Степанищев

    Во вторник, 29 декабря, в Подмосковье пройдет День народных промыслов. Жители региона смогут не только познакомиться с удивительными изделиями, но и купить их в качестве новогодних подарков. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью «360».

    Большая часть народных промыслов России сосредоточена в Подмосковье. Многие из них покажут на выставке под названием «Небесная мастерская», которая пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

    «Выставка откроется прямо перед Новым годом. И мы приглашаем на нее, чтобы вдохновиться, может быть, приобрести что-то в новогодние подарки. <…> Думаете, Жостово — только подносы? Нет, там чудесные лейки для огорода, там прекрасные подстаканники, брошки и так далее», — поделилась вице-губернатор.

    Виртуозова отметила, что, несмотря на красоту и уникальность вещей, в этой сфере есть свои проблемы: не хватает мастеров, сбыта и продвижения. Но от этого производства не становятся менее успешными.

    Выставка народных промыслов пройдет в Подмосковье. Там можно будет найти уникальные новогодние подарки | Изображение 1
    Магазин при фабрике в Федоскино. Источник фото: РИА «Новости»

    «Есть, конечно, такие, как Федоскино, где мастера работают по 35-50 лет в среднем уже. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили этой фабрике. Они изготавливают уникальные вещи, но одну шкатулку делают от двух до четырех месяцев», — рассказала она.

    Более того, производства продолжают развиваться. В частности, на этой выставке можно будет увидеть предметы, созданные два века назад и продукцию последних лет.

    «Выставка перетечет в новогоднюю ярмарку. Во-первых, с конца года в наших основных музеях появится больше продукции подмосковных промыслов, в том числе и в магазине, который находится при музее „Новый Иерусалим“», — сообщила Виртуозова.