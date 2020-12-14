Выставка народных промыслов пройдет в Подмосковье. Там можно будет найти уникальные новогодние подарки

Во вторник, 29 декабря, в Подмосковье пройдет День народных промыслов. Жители региона смогут не только познакомиться с удивительными изделиями, но и купить их в качестве новогодних подарков. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью «360».

Большая часть народных промыслов России сосредоточена в Подмосковье. Многие из них покажут на выставке под названием «Небесная мастерская», которая пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

«Выставка откроется прямо перед Новым годом. И мы приглашаем на нее, чтобы вдохновиться, может быть, приобрести что-то в новогодние подарки. <…> Думаете, Жостово — только подносы? Нет, там чудесные лейки для огорода, там прекрасные подстаканники, брошки и так далее», — поделилась вице-губернатор.

Виртуозова отметила, что, несмотря на красоту и уникальность вещей, в этой сфере есть свои проблемы: не хватает мастеров, сбыта и продвижения. Но от этого производства не становятся менее успешными.

Магазин при фабрике в Федоскино. Источник фото: РИА «Новости»

«Есть, конечно, такие, как Федоскино, где мастера работают по 35-50 лет в среднем уже. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили этой фабрике. Они изготавливают уникальные вещи, но одну шкатулку делают от двух до четырех месяцев», — рассказала она.

Более того, производства продолжают развиваться. В частности, на этой выставке можно будет увидеть предметы, созданные два века назад и продукцию последних лет.

«Выставка перетечет в новогоднюю ярмарку. Во-первых, с конца года в наших основных музеях появится больше продукции подмосковных промыслов, в том числе и в магазине, который находится при музее „Новый Иерусалим“», — сообщила Виртуозова.