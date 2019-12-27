Покататься на лошади и покормить оленя. Насыщенные выходные обеспечит истринский конноспортивный клуб «Дивный»

Конноспортивный клуб «Дивный» в городском округе Истра — место, где помимо верховой езды и Музея военной истории находится зоосад. В нем проживают представители 70 видов фауны.

Источник фото: телеканал «360»

Находится он всего в 45 минутах езды от Москвы. Конноспортивный клуб «Дивный» может предложить много интересных развлечений и общения с разными животными.

В клубе живет полтора десятка специально подготовленных лошадей всех видов. От маленькой пони «Брошки», предназначенной для детского катания, до особей с внушительным метражом в холке. В общем, правильный конь найдется для человека любой комплекции.

Источник фото: телеканал «360»

Без специального обмундирования вам разрешат только покормить лошадь. Если же вы хотите покататься, то нужно надеть защитный шлем, его вам выдадут на месте.

Лошадь вам подберут тренеры клуба, они расскажут, как на него забраться, как держаться в седле и будут контролировать ситуацию.

Источник фото: телеканал «360»

Для любителей активного зимнего отдыха у «Дивного» тоже целый ассортимент развлечений.

Здесь и на коньках можно покататься, и на тюбингах.

Источник фото: телеканал «360»

Но не только активный отдых доступен гостям конного клуба. Два этажа самых разных птиц и животных ждут юных натуралистов и их родителей. Здесь вы сможете увидеть, покормить и даже подержать на руках нутрий или мангустов, погладить сову, оленя и других представителей фауны.

Источник фото: телеканал «360»

В зоосаду проводят экскурсии. И не только познавательные, но и поучительные. Работник зоосада Кристина Заминян объясняет детям, что животное — не игрушка, а большая ответственность. За ним нужно ухаживать, заботиться о нем и кормить.

Источник фото: телеканал «360»

На территории клуба есть даже музей военной техники. Размах экспозиций впечатляет. Целых четыре корпуса, самый большой из которых — танковый. С тем самым Т-34, на котором герои нашумевшего фильма совершили дерзкий побег из немецкого концлагеря.

Источник фото: телеканал «360»

Главная особенность музея — все запчасти для военных машин оригинальные, будь то современный Т-90 или почти столетний МС-1.

После насыщенного дня поужинать можно в кафе с тематическим названием «Баскюль». Оно означает изгиб спины лошади в прыжке.

Здесь вам подадут и тыквенный суп с креветками, и салат с морепродуктами, и кролика в карамельном соусе. В общем, местные повара смогут угодить любому гурману.

После сытного ужина пора и отдохнуть. Номер можно снять здесь же. Отель «Покровское-Дивное» располагает 20 комнатами разного уровня комфортности.