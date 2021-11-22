Все округа украсят в стиле «Зимы в Подмосковье» к 1 декабря

Подмосковные округа украсят к Новому году до конца ноября. В области выпустят сувенирную продукцию в стиле ставшей уже традиционной программы «Зима в Подмосковье». Об этом рассказала вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.

«Мы готовим сувенирку, мы идем в едином порыве. С 1 декабря все муниципалитеты будут у нас украшены, украшены в едином стиле. <...> У нас в этом году в четвертый раз стартует традиционная наша программа „Зима в Подмосковье“. Главная задача программы — позаботиться о наших жителях и гостях региона. Впереди длинные новогодние праздники, много выходных», — заявила Виртуозова на заседании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Вице-губернатор отметила, что в этом году руководство области изучило отношение местных жителей к «Зиме в Подмосковье». Оказалось, что более трети молодежи и людей среднего возраста знают об этой программе и собираются в ней участвовать.

«Наши старшие жители меньше здесь осведомлены. В этом смысле нам нужно двигаться дальше и делать больше мероприятий, которые будут интересны старшим жителям», — добавила Виртуозова.

По словам заместителя руководителя региона, наибольшей популярностью среди всех мероприятий в рамках этой акции пользуются рождественские ярмарки и уличные развлекательные программы.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что к Новому году украсят площади, скверы, аллеи, бульвары, а также парки культуры и отдыха. В населенных пунктах Подмосковья установят елки и откроют более 300 катков. Зоны для праздничного отдыха оборудуют и в природных зонах: на территории области в зимний сезон будут работать 18 горнолыжных курортов и 90 лыжных трасс.