Воробьев пригласил местных жителей и туристов на новогодние праздники в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил местных жителей и туристов из других регионов провести новогодние праздники в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Добро пожаловать в Подмосковье! Наши города готовы к праздникам: приезжайте в гости на ярмарки, катки, концерты и просто погулять в сказочном лесу! Отдыхайте в удовольствие!» — пожелал Воробьев.

Там же губернатор опубликовал серию фотографий украшенных к Новому году Зарайска, Коломны, Химок, Красногорска, Серпухова, Одинцова, Егорьевска, Орехово-Зуева, Сергиева Посада и Солнечногорска.

Проект «Зима в Подмосковье» стартовал во всех муниципалитетах региона 28 ноября. В области откроют пять новых катков, которые будут работать в любую погоду, а также новую лыжню. Огромный каток начал работать в Химках, и количество площадок будет расти. Также будет открыта новая лыжня в Люберцах, Богородском, Красногорске и Мытищах. По просьбе спортсменов в некоторых округах длина лыжни будет увеличена, как уже сделали в Домодедове.

Массовые мероприятия пройдут во всех округах. Помимо отдыха на свежем воздухе, желающие могут посетить экспозиции в музеях, выставки в других общественных пространствах и ярмарки. Например, с 6 по 8 января в Истре пройдет зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!», на которой местные ремесленники и фермеры представят свои товары.