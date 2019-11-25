Вопреки морозам. Пять мест для отдыха зимой в Подмосковье

Кто сказал, что зима — время сидеть дома? Наоборот, в это время года начинается все самое интересное! Найти занятие в морозные солнечные дни можно в Подмосковье. Где увидеть современников мамонтов, научиться соколиной охоте и не только, рассказывает «360».

Поохотиться как в древности

Экопарк «Сокольник» в Мытищинском районе — единственный в России музей под открытым небом, посвященный соколиной охоте. Здесь не только интересно, но и красиво: экопарк выстроен как монгольский кочевой лагерь. Посетители музея не только покажут почти 800 удивительных экспонатов, но и попробуют пострелять из лука.

В «Сокольнике» никто не останется без дела. Местные экскурсоводы проводят квесты и мастер-классы, на которых гостей учат правильно держать и запускать в небо птиц. Также посетители смогут попробовать настоящий монгольский чай с солью и молоком. Программа длится два часа.

Маленькие гости смогут посетить клубы «Хоббики» и «Совенок Пухи». А всей семьей будет интересно провести время в мини-зоопарке, в котором живут овцы, лошади, ослики и, конечно, звезды экопарка — соколы и ястребы.

Доехать до «Сокольника» без труда можно на общественном транспорте. От Савеловского вокзала следует электричка до станции Катуар, а оттуда — маршрутный автобус до остановки «Лысково».

Увидеть нетронутую природу

Увидеть редчайших животных — зубров — жители и гости Московской области могут в Приокско-Террасном заповеднике. Он расположен неподалеку от города Серпухова посреди сосновых лесов.

В Приокско-Террасном заповеднике будто сохранилась нетронутая природа. Больше 140 видов разных птиц, почти 60 видов млекопитающих и, конечно, по-королевски величественные зубры — современники мамонтов.

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Отличительной особенностью заповедника является то, что посетить его можно, только заказав экскурсию. Но билет и при этом остается недорогим.

Доехать до заповедника можно на электричке от Курского вокзала до города Серпухова, а затем на автобусах № 25 и № 41 до остановки «Заповедник».

Побывать на Крайнем Севере

Психологи утверждают, что один из лучших способов расслабиться — поиграть с веселыми и милыми собаками. Сделать это можно в парке «Хаски Лэнд» в Ленинском районе, неподалеку от села Молоково. Десятки пушистых псов готовы прокатить гостей в упряжке, а экскурсоводы — рассказать о быте разных северных народов. Здесь можно отведать национальные блюда эскимосов, услышать их песни и сказания.

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Порадует парк и любителей высоких технологий. Здесь обустроены интерактивные площадки, на которых можно узнать больше о представленных экспонатах.

От станции метро Домодедовская в «Хаски-лэнд» отправляется автобус № 367. Выходить нужно на остановке «Орлово».

Оказаться в сказке

Если посреди зимы вам захочется сказки, найти ее можно в химкинском парке имени Льва Толстого. Деревья увиты гирляндами, между заснеженными елочками светятся разноцветными огоньками карета Золушки, волшебные снеговики и большие снежинки.

Источник фото: Instagram

Дети всех возрастов и их родители могут попробовать свои силы в веревочном парке «Школа героев», а если хочется прокатиться на коньках — здесь есть и каток.

Для интровертов и любителей отдохнуть за чашкой чая с книгой есть мини-домики в библиотечной зоне.

Найти парк имени Льва Толстого проще простого: он начинается прямо от станции электрички Химки. Добраться туда можно на электричке от Ленинградского вокзала в Москве.

Надышаться свежайшим воздухом

Лучшим парком для любителей лыжной езды не случайно признан Мещерский парк. На площади больше 500 гектаров проложены десятки трасс, прокатиться на которых будет интересно как профессиональным спортсменам, так и начинающим. Часто здесь проходят любительские лыжные гонки. Порадует парк и туристов: специально для них выделены две «полосы», которые проходят через всю территорию и затрагивают самые интересные места парка.

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Не бойтесь замерзнуть — специально для любителей активного отдыха в парке открыта вкуснейшая чайная, в которой подают напитки и закуски.

Мещерский парк находится всего в 15 минутах ходьбы от станции метро Говорово.