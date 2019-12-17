Путешествие в сказку. «Волшебный автобус» вышел на дороги Солнечногорска

В Солнечногорске впервые за эту зиму вышел в рейс «Волшебный автобус». В путешествие по городу в компании сказочных персонажей отправились 15 детей. Автобус будет курсировать до окончания новогодних праздников, а пассажиров ждет множество сюрпризов.

На Советской площади прогуливались сказочные персонажи, взмывали вверх струи фонтанов-фейерверков, а дети ждали старта необычного маршрута. Билеты на первый рейс получили 15 детей. Ребята отправились в путешествие по городу с новогодними персонажами, развлекавшими их на протяжении всего пути.

Источник фото: телеканал «360»

Попасть в «Волшебный автобус» — значит окунуться в мир сказки, ведь детей ждут театрализованные представления, викторины и фокусы. И если в прошлом году, когда проект в Солнечногорске реализовали впервые, таких развлекательных программ было две, то в этом — уже 12. В их составлении задействовали почти все культурно-досуговые учреждения городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Это анимационная развлекательная программа. Мы загадываем викторину по истории города, обязательно по правилам дорожного движения спрашиваем: знают ли дети или не знают. Все в игровой форме. И, конечно же, разные герои работают — Баба-Яга, Снегурочка. И, разумеется, обязательно в конце Дед Мороз вручает подарки», — рассказала Татьяна Жукова, начальник Управления культуры городского округа Солнечногорск.

Источник фото: телеканал «360»

Подготовили в этом году еще одно новшество — впервые программы разработали не только для юного, но и старшего поколения, а именно для участников проекта «Активное долголетие». Основная часть программ при этом рассчитана на детей. Получить билет они смогут, посетив резиденцию Деда Мороза на Советской площади. Там ребятам предстоит поучаствовать в новогодней лотерее.

В самом же автобусе совместно с сотрудниками ГИБДД предусмотрели все меры безопасности. Во время каждого рейса пассажиров сопровождает врач. Ну, а завершением поездки станет традиционное вручение новогодних подарков детям.

Источник фото: телеканал «360»

«Волшебный автобус» будет курсировать до 8 января, по три раза в день. Рейсы запланированы на 13:30, 15:30 и 17:30.