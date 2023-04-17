17 апреля 2023, 11:00
Волонтеры помогли с бытом одиноким пенсионерам и инвалидам Подмосковья накануне Пасхи
Ежегодная декада милосердия прошла в Подмосковье. Помощь по акции получили свыше 200 тысяч жителей региона. Для них провели экскурсии, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.
Как рассказали в Минсоцразвития, декада прошла в неделю перед Пасхой.
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«Социальные работники и волонтеры помогли одиноким пожилым жителям в уборке приусадебных участков и квартир», — добавили в ведомстве.
Особое внимание в эти дни уделили одиноким пенсионерам и инвалидам, а также пожилым жителям в селах и участникам Великой Отечественной войны. Для них провели мастер-классы, концерты, встречи со священниками и творческие выставки.
Декада милосердия проходит в Подмосковье дважды в год: перед Пасхой и к Международному дню пожилых людей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гумпомощи для Донбасса. Каждый день волонтеры, жители, предприятия вносят свою лепту, отправляя продукты, вещи, лекарства и даже письма.
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Пенсионеры
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