«Выманить людей из дома»: вице-губернатор рассказал о целях проекта «Зима в Подмосковье»

Московская область приготовила для жителей и гостей муниципалитетов особую программу в этом году. Список большой, но вице-губернатор региона Наталья Виртуозова в интервью «360» рассказала о самых крупных.

Заснеженные склоны и ярмарка. Что ждет гостей праздника «Спорт! Снег! Смех!» Подробнее

Благодаря проекту «Зима в Подмосковье», запущенному в 2018 году, поток желающих увидеть достопримечательности области вырос на 30% — 16 миллионов посетителей, поделилась Виртуозова. В этом сезоне власти ожидают увеличения цифры до 20 миллионов.

Перед властями стоит две задачи: «выманить людей из дома», предложив им интересный досуг в соседних муниципалитетах; а также пригласить гостей, в том числе на длинные новогодние праздники. В 2019 году к 11 прошлогодним направлениям добавилось еще четыре. Теперь список выглядит так: Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Красногорск, Одинцово, Волоколамск, Руза, Зарайск, Серпухов, Клин, Солнечногорск, Подольск, Егорьевск, Королев.

Все точки выбирали по принципу интересности для посетителей. Благо, почти во всех городах Подмосковья есть достопримечательности.

К счастью, у нас почти во всех 64 муниципалитетах есть своя уникальная история, церкви, музеи, лыжни, катки. Мы должны быть уверены, что когда приедут в город гости, было комфортно добраться; было место, где вкусно и доступно поесть; все музеи были открыты и там было комфортно Наталья Виртуозова.

В этом году в список интересных городов включили Рузу. Причина в том числе в востребованности этого населенного пункта для экотуризма. Там есть место под названием «Рузская Аляска», где люди могут покататься в собачьих упряжках, осмотреть юрты и даже полежать на кроватях, похожих на русскую печь.

Что касается мероприятий, Виртуозова отметила, что их будет очень много — в каждом муниципалитете свои.

Мероприятий будет очень много. В каждом муниципалитете свои. 7 декабря мы всех приглашаем в Дмитров. Будет очень большой праздник «Спорт! Снег! Смех!». В Дмитрове, на центральной площади, будет все: и для детей, ярмарка, ледовые фигуры. И на наших шести курортах пройдут праздники с гуляньями и так далее. Уже склоны дмитровских горнолыжных курортов заснежены искусственным снегом Наталья Виртуозова.

Далее — Рождество возле музея «Новый Иерусалим». Между монастырем и комплексом раскинутся гулянья. Посетители смогут поприсутствовать на рождественских службах, зайти в музей и приобрести что-либо на ярмарке.