Прогулка по Троице-Сергиевой лавре и поездка на Гремячий ключ. Видеоэкскурсия по Сергиеву Посаду и окрестностям

Сергиев Посад — одно из самых популярных мест для путешествий в Московской области. Туристов этот город притягивает сохранившимся историческим центром города и Троице-Сергиевой лаврой.

Лавра появилась в XIV веке при жизни Сергея Радонежского. Дмитрий Донской в 1380 году, перед Куликовской битвой, поехал в Троицкий монастырь к Сергию за благословлением. Радонежский дал наставление князю. Оно в итоге помогло военным разгромить Орду. После смерти Сергия Радонежского вокруг места, где он основал свой монастырь, вырос город, названный в его честь, — Сергиев Посад.

Его визитной карточкой стала смотровая площадка. С правого берега реки Кончуры открывается лучший панорамный вид на Троице-Сергиеву лавру. Берег, где она находится, называется Маковец, а низина перед ним — подол.

Примерно в получасе езды от города находится целебный источник Гремячий ключ. Это самый высокий водопад Подмосковья. Несколько источников появились там в середине ХIV века. По преданию, Радонежский с учеником направлялись из Троицкого монастыря к реке Кержач. В дороге путников одолела жажда. Тогда Сергий помолился Богу, ударил посохом — и из земли пошла вода. Гремячий ключ получил свое название из-за шума воды.

Также в Сергиево-Посадском городском округе находится усадьба «Абрамцево». Изначально она принадлежала большому поклоннику живописи и скульптуры — меценату Савве Мамонтову. Он поддерживал творческих людей, которые у него жили или приезжали погостить. В «Абрамцево» свои картины писали Илья Репин, Михаил Врубель, Валентин Серов и Виктор Васнецов.

Недалеко от Сергиева Посада находится этнопарк «Кочевник». Это место, где можно познакомиться с жизнью и культурой кочевых народов. Посетителям предлагают зайти в юрту, послушать национальные музыкальные инструменты, попробовать позы (бузы). Зимой туристов катают на собачьей упряжке.