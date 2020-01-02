Праздник в стиле ЗОЖ. В Талдоме прошел «Трезвый забег»

В Новый год можно веселиться и без алкоголя. Именно так решили жители Талдома. Полтора десятка местных спортсменов 2 января приняли участие в «Трезвом забеге». Здесь нет победителей и аутсайдеров. Главное — выйти на старт и провести время с пользой для здоровья и самочувствия.

В 11 утра они — единственные на оживленной в обычный день улице. Перед стартом разминаются. Команды на зарядке отдает Елизавета Никифорова. Она преподает физкультуру в местной школе, а в свободное время тренирует боксеров. В 2017 году решила: 2 января не должно быть никчемным и потерянным днем, и собрала единомышленников на «Трезвый забег».

«Мы хотим показать людям, что есть другой выход, что в Новый год не обязательно сесть, выпить, досидеть до 6 утра, проснуться в 3 часа дня с больной головой, когда никуда не можешь выйти, тебе тяжело», — отметила Елизавета Никифорова, организатор «Трезвого забега».

Сначала участников было совсем мало, но с каждым годом растрясти набранные за праздники килограммы и начать январь в стиле ЗОЖ приходят все больше людей. В этом году -15 бегунов.

Самому младшему участнику- всего 5, старшему-58. Маршрут решили проложить по стадиону и ближайшим улицам. Всего — около трех километров.

«Я считаю, что это круто, так надо делать. Бегать, несмотря на праздники», — сказал участник «Трезвого забега» Иван Аксенов.

Кто-то держит ровный темп, бежит на низком пульсе, кто-то сразу помчался, как спринтер. Но главное — добежать, хоть как-нибудь. Это не соревнования, здесь важно именно участие.