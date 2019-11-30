В поисках новых ощущений. Двухдневный маршрут по Истре

Насладиться видами зимнего леса, получить острые ощущения, попробовать фермерский сыр, а еще и обогатиться культурно и духовно можно в Истре. Проект «Зима в Подмосковье» показывает, как нескучно провести выходные.

Истра находится в 60 километрах от Москвы. Добраться можно по Новой Риге на машине или на автобусе. До станции Новоиерусалимская также ходят электрички от Рижского вокзала.

Источник фото: телеканал «360»

Всего час в пути — и вы окажетесь в пансионате «Союз». Здесь можно взять напрокат квадроциклы и снегоходы. У последних разгон до сотни за 2,5 секунды. А вот квадроциклы здесь канадские, марки BRP. В Истре находится единственный в России официальный представитель этой фирмы. Эти квадроциклы очень легки в управлении и оснащены всем необходимым для комфортной поездки. Экипировку здесь выдают абсолютно бесплатно и на любой вкус.

Источник фото: телеканал «360»

Компания «РКвадро» предлагает разные маршруты: и очень экстремальные, и даже романтичные. Аренда одного квадроцикла обойдется в шесть тысяч рублей в час. Последующие часы дешевле. Приезжать компанией выгоднее. Если арендуете от трех квадроциклов, шашлыки и посещение бани с аквапарком в пансионате бесплатно.

Источник фото: телеканал «360»

Следующая остановка — ферма Олега Сироты. На сыроварне туристов любят. Расскажут, как делается настоящий подмосковный сыр, и дадут попробовать любой из представленных на витрине. С пятницы по воскресенье можно даже попасть на экскурсию и посмотреть, как делают сыр.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

«Русская Палестина» в подмосковной Истре: место, куда захочется вернуться Подробнее

Обязателен к посещению в Истре Ново-Иерусалимский монастырь. Его масштаб поражает любого, кто оказывается рядом. Воскресенский собор был задуман как копия храма Гроба Господня в Иерусалиме. Он считается уникальным храмовым строением как по сложности, так и по красоте. Центральный иконостас собора высотой 24 метра. На 12 ярусах размещены 85 икон. Это один из самых высоких иконостасов России и мира.



Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

На территории монастыря есть две уютные гостиницы. Ночь в них обойдется в три тысячи рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Местные жители рекомендуют отправиться на ужин в ресторан «Вински подрум», который находится у площади автостанции. Название переводится как винный погреб, но угощают здесь не только винами из разных стран, но еще и национальной балканской кухней. Обязательно стоит попробовать фирменное блюдо «Плескавица».

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Если уезжать не захочется, можно обратиться к управляющему ресторана — он отправит вас спать в гостевую русскую избу с антуражем XIX века. Цена за номер всего 2800 рублей. Есть также вариант семейного размещения.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Для посещения Истры мало одного дня, поэтому по возможности обязательно задержитесь здесь как минимум на выходные.