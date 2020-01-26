Экзотика в Подмосковье. Увидеть крокодилов, удавов и попробовать улиток можно под Коломной

Крокодилы, игуаны, обезьяны, улитки и даже блюда из улиток — за такой экзотикой больше не нужно ездить за границу. Все это есть в Московской области. Проект «Зима в Подмосковье» расскажет.

Источник фото: телеканал «360»

В 90 километрах от столицы в Коломенском городском округе есть «ЭкоДеревушка». Там столько экзотики, что удивился даже Пьер Нарцисс, который отправился с нами в путешествие.

Это первая в Подмосковье ферма, где стали разводить крокодилов. Некоторых купили, других подарили. Теперь здесь больше пятидесяти хищников. От общения с крокодилами на Пьера нахлынули воспоминания.

Источник фото: телеканал «360»

«У меня был крокодил дома, папа принес. Его приготовили, но я не попробовал», — поделился Пьер Нарцисс.

Еще на ферме разводят улиток. Есть декоративные, а есть и съедобные. Причем приготовить их можно самим. Мастер-классы по приготовлению улиток проводят для групп. Где вы еще попробуете приготовить такой деликатес? Во время мастер-класса вы узнаете много всего интересного.

Источник фото: телеканал «360»

Так, владелец «ЭкоДеревушки» Сергей Балаев рассказал нам, что шесть улиток заменяют полтора килограмма говядины по белку. Спортсмены должны оценить такое БЖУ. А еще улитки — это самый сильный афродизиак.

Источник фото: телеканал «360»

После готовки самое время продегустировать, что же получилось. Кроме эскарго из улитки, вас накормят пельменями. Вы спросите: «Что тут необычного?». А необычная у них начинка — цельная улитка. Голодными с фермы не уйдете и без впечатлений тоже.

Источник фото: телеканал «360»

Пьер Нарцисс сначала отнесся скептически к таким блюдам, но после того как попробовал, порекомендовал всем приехать на ферму за новыми вкусовыми ощущениями.

«Советую всем приехать в Подмосковье и попробовать. Я даже не думал, что в Подмосковье можно столько всего увидеть», — сказал Пьер Нарцисс.

Источник фото: телеканал «360»

Кому экзотики показалось мало, может еще пообщаться со змеями. Они на ферме тоже есть. Причем не простые. Например, императорский удав. Говорят, что нет двух таких змей с одинаковой окраской.

Источник фото: телеканал «360»

Завершить насыщенный день можно в русской бане. Тут закончилась экзотика для нас, зато началась для Пьера Нарцисса.

Источник фото: телеканал «360»

В общем, развлечений на ферме хватит на все выходные. Понравится всем: и детям, и взрослым.