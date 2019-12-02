Услада для души, глаз и… сыр. Как провести один день в Истре

Подмосковная Истра — уникальный город контрастов. Сюда стремятся как паломники со всей страны, чтобы побывать в Ново-Иерусалимском монастыре, так и любители гастрономических удовольствий, наслышанные о сыре, который помог французской сборной выиграть чемпионат по футболу. Как узнать удивительный город за один день, расскажем в материале «360».

Подмосковная Истра — уникальный город. Сюда едут за пищей и духовной, и телесной. Кто-то бежит пробовать знаменитый сыр, а кто-то — радовать душу в музей «Новый Иерусалим». Один из самых больших в России музейных комплексов и выглядит сказочно, и выставки предлагает только уникальные. Например, «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья».

Экспозиция приурочена к 90-летию Московской области. Признанные шедевры живописи привезли в Истру из 11-ти региональных музеев и впервые собрали в одном зале. Только здесь знаменитое море Айвазовского соседствует с не менее знаменитыми пейзажами Поленова. Кроме того, полотна сделали доступными и незрячим людям.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка «Цвет» занимает несколько залов, каждый из которых имеет свой оттенок. А сами работы разделены не по векам и художникам, как это принято, а по способу передачи цвета. Поэтому классики соседствуют на одной стене с авангардистами.

А пока родители разбираются с цветовыми гаммами, дети могут создать свои собственные интерактивные шедевры, поэтому скучно здесь точно никому не будет.

Следующий уровень музея в прямом и переносном смысле — «Между небом и землей». Самую масштабную выставку Марка Шагала ежедневно посещают тысячи туристов и местных ценителей искусства. Там собраны 239 работ художника в живописи, графике, гравюре. Уникальные шедевры впервые привезли в Подмосковье не только из российских городов, но и из музеев и частных коллекций Франции и Белоруссии.

Отдельное внимание стоит уделить залу, где можно узнать историю появления в Истре Ново-Иерусалимского монастыря. Ведь и сам выставочный комплекс отделился от него, переехав на другую сторону реки, только пять лет назад.

Источник фото: телеканал «360»

Собор монастыря — точная копия храма Воскресения Господня в настоящем Иерусалиме. И даже участок реки, прилегающий к комплексу, переименовали в Иордан.

Источник фото: телеканал «360»

В 1656 году патриарх Никон решил построить копию святых мест Палестины, которых воочию, меж тем, не видел. Впрочем, возведенный благодаря кипарисовому макету Новый Иерусалим свое название оправдал.

«Россия находится далеко от Палестины, путь туда был далекий и опасный. Благодаря тому, что под Москвой появилась копия храма во имя Воскресения Христова, многие паломники стали приезжать сюда», — отметила экскурсовод музея «Новый Иерусалим» Татьяна Кудряшова.

Источник фото: телеканал «360»

Но одними архитектурными красотами, да искусством сыт не будешь. Как в шутку говорят местные жители, кто в сыроварне Олега Сироты не бывал, тот Истры не видал. Как эта сыроварня появилась, как подмосковный сыр стал известным брендом, и как его оценила сборная Франции по футболу, можно узнать, сходив на экскурсию — узнать, посмотреть и… попробовать. Дегустация — обязательная, если не самая важная часть экскурсии. После остается только запастись вкусными фермерскими продуктами в специальном магазине.

Вот так можно за один день и прекрасным насладиться, и духовным, и о телесном не забыть. Понравились контрасты? Тогда Истра точно для вас.