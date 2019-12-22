Усадьба Пушкина и Карамзина, страусиная ферма и музей пряника. Новый захватывающий маршрут от «Зимы в Подмосковье»

Как успеть за два дня посетить две усадьбы, пообщаться со страусами, осмотреть Серпухов и Тулу, покататься на лошадях и погладить альпак? «Зима в Подмосковье» представляет новый двухдневный маршрут.

Первая остановка — Остафьево, под Подольском, 40 минут, 40 километров от центра Москвы — и вы в усадьбе, которой владели Вяземские и Шереметьевы.

Источник фото: телеканал «360»

В этой усадьбе творили и гостили Гоголь, Пушкин и Карамзин. Последний жил здесь больше 10 лет и именно здесь самая богатая коллекция его вещей. А вот Пушкин называл усадьбу «Русским парнасом» из-за липовой аллеи, где любил гулять.

Источник фото: телеканал «360»

«Литературный язык Пушкина — это современный нам язык, но реформа русского литературного языка, и сам Пушкин говорил — началось все с Карамзина, потому что мы сейчас слова употребляем, а не знаем, что в обращение они введены благодаря Николаю Михайловичу. Промышленность, эпоха, влюбленность, сцена, гуманность, человечность и так далее. До Карамзина подобными словами не пользовались», — рассказывает экскурсовод «Музея-усадьбы „Остафьево“ — „Русский Парнас“» Юлия Ковалева.

Источник фото: телеканал «360»

И таких историй тут сотни, обзорная экскурсия занимает пару часов, но бродить по этим коридорам, узнавая историю живших здесь князей и гостивших звезд 19-го века можно месяцами.

Наш маршрут предполагает лишь обзорную экскурсию, зато можно успеть побывать во многих интересных местах. Итак, следующая остановка — городской округ Серпухов.

Источник фото: телеканал «360»

В деревне Старые Кузьменки находится большая ферма «Русский страус». Животные — лучший способ развлечь ребенка.

Главное быть аккуратным: страусы — страшные обжоры, и помимо морковки и капусты с удовольствием едят все блестящее — телефоны, украшения, бисер с шапок.

Источник фото: телеканал «360»

Дальше — осмотр Серпухова. Для прогулки по городу нужно минимум три часа — чтобы увидеть основные достопримечательности, купить сувениры. А вот чтобы изведать уголки, которые обычному туристу неизвестны, нужно оставаться здесь на целый день как минимум.

Источник фото: телеканал «360»

В краткой экскурсии удалось посмотреть всего 3 точки — Соборную гору, где раньше стоял кремль, Сенную площадь, где можно увидеть, каким был город 100-150 лет назад. И, конечно же, Высоцкий монастырь. Место, обязательное для посещения не только паломниками, но и туристами. И дело тут не только в уникальной иконе, которая лечит от пьянства, но и нетипичной архитектуре некоторых храмов. Кстати, здесь же можно и вкусно перекусить.

Источник фото: телеканал «360»

После монастыря — отдых. «Петрухино-клуб» — рядом, доступно по цене, а главное — каждому найдется занятие.

Источник фото: телеканал «360»

Детям можно отправиться на детскую площадку, а взрослым — пойти в сауну или на конюшню. Желающие могут покататься или взять урок с инструктором.

Следующая точка маршрута — Страхово в Тульской области. Здесь мы сразу отправились в усадьбу Василия Поленова — место, спроектированное художником для гостей — мастерская-музей, куда могли прийти все. Кстати, в усадьбе Поленова есть две работы Шишкина, подаренные лично художником.

Источник фото: телеканал «360»

Из Поленова, полные впечатлений, мы поехали к финальной точке — Тульский кремль — 90 километров, полтора часа в машине.

Источник фото: телеканал «360»

Также в городе нас ждет музей международного пряника, где можно не только самостоятельно изготовить всемирно известный десерт, но и узнать некоторые тайны.

Источник фото: телеканал «360»

«Если мы посмотрим на форму, то мы с вами увидим волнистый край, который называется фистоны и украшен наш пряник завитушками и растительным орнаментом», — рассказала сотрудница музея.

Источник фото: телеканал «360»

В целом — успели посмотреть все, но ведь хотели попасть еще в одно место по дороге в Москву — «Дом Альпаки». Садимся в машину — полтора часа — и мы снова под Серпуховом.

Источник фото: телеканал «360»

Экскурсия в «Дом Альпаки» будет стоить 500 рублей. Также тут расскажут интересные факты про животных. Так, например, альпака никогда не рожает малышей в неясную погоду, строго при солнце, она может выжидать малыша до месяца, ждать, когда будет погода. В среднем альпака носит малыша от 9 до 13 месяцев.

За два дня мы успели побывать в Серпухове и Туле, в усадьбе Поленова и в Остафьево, в «Доме Альпаки», на базе отдыха Петрухино и в множестве других интересных мест. В целом, любой человек найдет чем себя занять и получить удовольствие в каждой точке на таком разнообразном маршруте. Главное — не ждать хорошую погоду, а создавать ее в первую очередь самим, отправляясь в путешествия по новым местам и неизведанным маршрутам.