Погружение в историю через усадьбу Большие Вяземы. Здесь красиво, спокойно и романтично

Усадьба Большие Вяземы — именно то место, куда следует поехать в предстоящие выходные. От этой территории веет душевностью, стариной и историей, которую непременно хочется познать. Здесь можно долго гулять по парку, глазеть на замерзающий пруд, бесконечно рассматривать экспонаты музея и представлять, как жили владельцы дома, одновременно пробуя пирожки в церковной лавке.

Усадьба Больше Вяземы — это красивейшие дворцово-парковый ансамбль XVII–XVIII веков, находящийся в каких-то 40 километрах от Москвы. На территории расположены Голицынский дворец с несколькими флигелями, Спасо-Преображенский собор и уникальная звонница, старинная плотина и другие достопримечательности. Благоустроенный парк и живописные окрестные леса сочетаются в Больших Вяземах с множеством памятников истории и культуры.

«Дом пиковой дамы» в двух словах

Усадьба Большие Вяземы является частью Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. Большие Вяземы дышат историей. Самые древние строения музея — церковь и звонница, датирующиеся еще XVI веком. Сейчас церковь носит имя — Спасо-Преображенская церковь села Большие Вяземы. Рядом с ней находится звонница, которых было всего три в России, а экземпляр в Вяземах — единственная сохранившаяся. До 1917 года имение было собственностью семьи Голицыных.

Источник фото: Wikimedia

Пушкин часто бывал в Вяземах, так как приезжал в ближайшую деревню Захарово. Он провел здесь достаточно много времени — летние периоды с 1804 по 1810 годы. Захарово и Большие Вяземы стали для поэта символом сельской России, которую он отразил в своих произведениях.

Весь усадебный комплекс местные жители называют «домом пиковой дамы». Причиной этому стала Наталья Петровна Голицына – супруга Владимира Борисовича Голицына — считается, что именно эта женщина является прототипом героини известной повести Пушкина «Пиковая дама».

Почему это место стоит посетить

Наибольший интерес посетителей вызывает собор со звонницей и особняк. Комнаты усадьбы-особняка декорированы мебелью и предметами обихода, сохранившейся с конца XIX начала XX века. В интерьерах Голицинского двора мастерски воссоздали атмосферу пушкинских времен.

В парадной прихожей находится экспозиция с интригующим названием «Незваные гости», она посвящена Отечественной войне 1812 года.

Тем гостем, что неожиданно прибыл в Большие Вяземы, был не кто иной, как французский император Наполеон Бонапарт. На стенах парадной прихожей можно увидеть портреты выдающихся французских полководцев — маршалов и генералов наполеоновской армии.

Источник фото: Wikimedia

Масонский зал хранит портреты высокопоставленных членов ложи и мозаичные символы вольных каменщиков. В дамской гостиной воссоздали ту кокетливую атмосферу комнаты Натальи Голицыной, откуда она смотрела на заметенный снегом двор.

В парке возле усадьбы сохранились памятные обелиски, посвященные известным людям и знаменательным датам XVI–XX веков. Особый интерес посетителей вызывает охотничий холл с чучелами животных. Мест для фотографии — масса. Особенно в зимнее время, когда территория покрыта белой пеленой.

Кроме того, музей проводит праздничные мероприятия, посвященные пушкинским и историческим датам. Также здесь проходят музыкальные вечера, где детей приглашают на тематические уроки, концерты и игры. Здесь можно послушать живую музыку. Концерты проходят в субботу и воскресенье с 15:00. Кроме того, возле усадьбы располагается конный двор.

Источник фото: Flickr/Marc Davison

Здешние экскурсоводы живут своим делом, поэтому слушать их — одно удовольствие. Посетители уверяют, что без рассказа гида посещение усадьбы будет неполным. Устав от экскурсий и гуляний, можно забежать в простенькое кафе с недорогим комплексным обедом. Если вы несильно проголодались, то можно купить самодельные пирожки в церковной чайной, но она открыта только в первой половине дня.

Вход в парк — 50 рублей, а уют, который получает посетитель — бесценен.

Как добраться

На общественном транспорте добраться до музея можно с Белорусского вокзала Москвы электричкой до станции Голицыно, далее автобусом № 38, № 50 или на маршрутке № 38, № 79, № 1055 до остановки «Институт».

Если вы путешествуете на машине, то следует выехать на Минское шоссе и двигаться по прямой до съезда на Можайское шоссе. Ехать меньше 50 километров. Время в пути — меньше часа. Второй вариант предполагает движение по Можайскому шоссе до Одинцово, потом до Малых Вязем, а далее до Больших с поворотом к музею.