Зима в Подмосковье 11 января 2023, 11:07 Участники зимнего проекта Подмосковья получили первые 130 паспортов путешественника и возможность выиграть приз

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Первые 130 участников проекта «Моя зима в Подмосковье» получили паспорта путешественников. В рамках программы все желающие смогут посетить маршруты со спортивно-массовыми мероприятиями, историческими, культурными, туристическими центрами и выиграть приз.

Чтобы стать участником программы, нужно выбрать предложенный маршрут на турпортале Подмосковья welcome.mosreg.ru. После этого координаторы выдадут паспорт, где будут проставляться отметки о посещениях мероприятий. Документы начали вручать 1 января 2023 года.

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Победителем станет участник, который посетит больше всего мероприятий до 25 февраля 2023 года. Ему вручат специальный приз от команды губернатора.

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В списке маршрутов числятся фестиваль «Тепло» в Серпухове, Кубок Легкова в Наро-Фоминске, «Красногорский марафон», а также Лыжный семейный фестиваль в Одинцовском городском округе.

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