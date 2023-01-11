11 января 2023, 11:07
Участники зимнего проекта Подмосковья получили первые 130 паспортов путешественника и возможность выиграть приз
Первые 130 участников проекта «Моя зима в Подмосковье» получили паспорта путешественников. В рамках программы все желающие смогут посетить маршруты со спортивно-массовыми мероприятиями, историческими, культурными, туристическими центрами и выиграть приз.
Чтобы стать участником программы, нужно выбрать предложенный маршрут на турпортале Подмосковья welcome.mosreg.ru. После этого координаторы выдадут паспорт, где будут проставляться отметки о посещениях мероприятий. Документы начали вручать 1 января 2023 года.
Реклама
Победителем станет участник, который посетит больше всего мероприятий до 25 февраля 2023 года. Ему вручат специальный приз от команды губернатора.
Реклама
В списке маршрутов числятся фестиваль «Тепло» в Серпухове, Кубок Легкова в Наро-Фоминске, «Красногорский марафон», а также Лыжный семейный фестиваль в Одинцовском городском округе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Паспорта
Туризм
Реклама
Реклама