Люди, которые любят погружаться в историю во время путешествий, точно должны побывать хоть раз в жизни в Троице-Сергиевой лавре. Это место в подмосковном Сергиевом Посаде известно среди православных верующих. Они приезжают туда помолиться о близких, обрести душевный покой, а кто-то, например, просит святого Сергия помочь сдать сессию. О том, как провести время в зимней Лавре туристам и паломникам — в материале «360».

Крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви всегда играл важную роль в истории России. А началось все с монаха, который решил уйти подальше от мирского. Им был иеромонах Сергий Радонежский. Любой желающий может пройти его путь от Москвы до центра Сергиева Посада и сейчас. Экотропа «Дорога в Лавру» длиной в 120 километров проходит через музеи-заповедники, святые источники и храмы. Совершать путь не обязательно за один день, можно частями. Как пишут на сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, после похода паломник вернется домой с обновленной душой и телом.



Знаменитая икона и мощи святого

А что ждет путешественника в самом монастыре? Лавра находится в центре города Сергиев Посад Московской области. На ее территории построили около десятка различных храмов. Но главным среди них можно считать Свято-Троицкий собор, именно в нем находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Там же — иконостас за авторством Андрея Рублева и икона «Святая Троица». Чтобы получить максимум интересных фактов о монастыре, можно заказать экскурсии. Их проводят с раннего утра и до позднего вечера. На них расскажут все об архитектуре крупнейшего центра русской духовной культуры, жизни Сергия Радонежского, основателя монастыря, и временах Смуты, когда Лавра сильно повлияла на патриотический дух русского народа. Экскурсий — огромное множество, так что выбрать будет из чего.

Морс из шиповника и свежий монастырский хлеб

Получив знания, которыми можно будет поделиться с друзьями и родными, путнику захочется подкрепиться. Конечно, турист или паломник сам решит, когда, где и что будет есть. Главное, выбирать есть из чего. Бюджетно перекусить можно в двух небольших кафе на территории Лавры, там зимой согреет горячий чай или кофе. Недалеко от Лавры есть столовая и «Трапезные палаты». А если хочется попробовать настоящей старинной русской кухни, то идти нужно в ресторан-музей «Гостевая изба».

Церковные продукты можно купить в монастырской лавке. Где еще вы попробуете хлеб с черносливом, тыквенными семечками и орехами? Запить вкусную выпечку, причем разных сортов, можно напитками «Сергиева канона». Это бездрожжевой квас, разные виды морса (уникальный из шиповника) и натуральная газировка (сбитень, медовый лимонад, Иван-чай с мятой и имбирем, лимонад на таежных травах или подслащенный знаменитой крымской стевией). Вкусно и по-русски.

Почувствовать себя ремесленником

Источник Гремячий ключ — место для чистых мыслей. Здесь хорошо гулять, думать и дышать Подробнее

Теперь представьте, что уже обошли все храмы, рассмотрели все архитектурные детали и послушали колокольный звон, кстати, услышать его мечтают многие. После всего этого вам будет чем заняться. При Лавре есть Троицкий дом ремесел. Там можно поучиться гончарному ремеслу или лепке, попробовать создать флорариум, расписать игрушки и не только. Параллельно с этим вы пообщаетесь с мастерами, снова согреетесь чаем и просто отдохнете от мыслей, которые вас тревожат.

Святые источники тоже можно считать обязательным пунктом во время поездки в Лавру. На месте можно налить целебной воды в освященные тары.

Домой с чистыми мыслями и подарками

Закрепить прогулку по Лавре, посещение мастер-классов и мест со вкусной едой можно на смотровой площадке. Оттуда открывается великолепный вид на окутанный снегом монастырь. Будет ли это пейзажное фото, селфи или скромное фото с семьей, решать вам. Но просматривая в будущем эти снимки, вы будете вспоминать о спокойствии, которое испытали, и впечатлениях, которые получили во время поездки в Сергиев Посад.

Но кроме фото на телефоне с собой вы можете унести нечто более памятное. В церковной лавке продается икона преподобного Сергия, а еще освященное на его мощах масло, это также может быть набор масел. Найти в лавке можно различную утварь, от освященного календарика до ювелирных изделий. Но и это не все — не забывайте про вкусные подарки. Чай, шоколад с символикой Лавры, монастырская выпечка и другое, всем этим вы сможете поделиться с близкими, ну или подкрепиться по дороге домой.

Как добраться

Источник фото: http://stsl.ru

Добраться до места можно разными способами. Один из них написан выше — пеший маршрут «Дорога в Лавру». Однако такой вариант лучше планировать заранее. Вместо этого, до Сергиева Посада быстро можно доехать на электричке с Ярославского вокзала, станция метро «Комсомольская площадь». Ехать на поездах до станций Сергиев Посад, Александров или Балакирево, электрички по этим направлениям останавливаются в городе Лавры. Чтобы попасть на позднюю Литургию, садитесь на электропоезд в 06:27, на Всенощное бдение попадете, если сядете на поезд в 14:35 или 15:07. Дорога на электричке займет полтора часа.

Еще можно добраться до Троице-Сергиевой Лавры на автобусе №388, отправление от метро «ВДНХ», интервал – 15-20 минут, без пробок доберетесь за час с небольшим.

На своей машине ехать нужно по Ярославскому шоссе (трасса М8), затем на 46-м километре повернуть в сторону Сергиева Посада, там проехать до проспекта Красной Армии — это центральная улица города. Напротив Лавры, в пяти минутах ходьбы, есть охраняемые стоянки, которые работают круглосуточно.

Пожить в Сергиевом Посаде рядом с монастырем можно на выбор в двух гостиницах. Старая гостиница Лавры — для маленьких групп людей, от одного до четырех человек в номере. Вознесенская гостиница имеет четырех-, шести- и восьмиместные номера.