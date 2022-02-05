Почти 200 человек приняли участие в забеге «Томилинская лыжня» в Котельниках

Традиционный забег «Томилинская лыжня» собрал в Котельниках почти 200 человек. Соревнование посвятили зимним Олимпийским играм в Пекине. Так местные жители решили поддержать российскую сборную.

Забег прошел в Томилинском лесопарке. Протяженность трассы составила 2600 метров. Она под силу и спортсменам, и новичкам. Поэтому возрастных ограничений для участников не было. На старт выходили и совсем юные спортсмены, и опытные лыжники.

По словам одной из местных жительниц, она выросла в спортивной семье, теперь старается, чтобы ее дети тоже вели активный образ жизни. «Стараюсь это привить детям, считаю, что это очень хорошая привычка», — поделилась она.

На финише все участники получили медали с символикой «Томилинской лыжни». На лыжи встал и глава городского округа Сергей Жигалкин.

«С удовольствием пробежался! Смотрю, что в этом году жителей еще больше. В таком масштабе мы проводим здесь в Томилинском лесопарке второй раз. Думаю, что это будет не последний раз, людей будет все больше участвовать в столь замечательном мероприятии, как лыжный кросс», — сказал он.

В конце февраля любителей зимних видов спорта ждут новые старты. Лыжный забег пройдет в Кузьминском лесопарке.