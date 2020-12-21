Театры Подмосковья покажут спектакли для всей семьи во время новогодних праздников

Новогодние праздники — лучшее время, чтобы провести его с семьей. Подмосковные театры подготовили спектакли для детей и взрослых. Кроме представлений, жители и гости Подмосковья смогут поучаствовать в квестах и игровых программах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Все мероприятия проведут с учетом мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

В Московском губернском театре для детей пройдут спектакли «Щелкунчик», «Морозко» и «Алиса в Стране чудес». А для взрослых подготовили спектакли «Энергичные люди», «Рождество. Мистерия. Бал». Театр покажет представления не только на свой сцене, но и устроит небольшие гастроли по Подмосковью.

Жители Балашихи увидят «Щелкунчика» 27 декабря, начало 12:00 и 17:00. В Дзержинский спектакль приедет 29 декабря, начало в 17:00. В Химках спектакли покажут 24 декабря, с 12:00 и 15:00, в Балашихе — 26 декабря, начало в 12:00 и 17:00, а в Ивантеевке — 30 декабря, сеанс в 17:00.

Московский областной театр юного зрителя в предновогодние и праздничные дни покажет спектакли и проведет квесты для детей:

22 декабря, 2, 3 января — спектакль «Мороз&ко»;

23, 24, 25 декабря, 4, 8, 9, 10 января — квест «Тайна Снежной королевы»;

26 декабря — спектакль «Леди Совершенство»;

27, 28, 29 декабря, 7, 8 января — спектакль «Щелкунчик»;

30, 31 декабря — спектакль «Спящая Красавица»;

4, 9, 10 января — спектакль «Маленькая Метелица».

В Московском областном театре кукол покажут три спектакля для детей:

26, 27, 28 декабря, 4, 5, 8 января — «Как Ёжик и медвежонок Новый год встречали»;

24, 25 декабря, 3, 6, 7 января — «Солнышко и снежные человечки»;

23, 29, 30, 31 декабря, 2, 9, 10 января — «Мороз Иванович».

В Московском областном театре драмы и комедии тоже подготовили представления для малышей:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 декабря — новогодняя музыкальная сказка «Волшебная сила»;

29 декабря — спектакль «Волшебный Фонарик, или Игра со Временем».

А в Московской областной филармонии пройдут концерты и фестивали:

26 декабря — концерт «Времена года. Метель. Чайковский, Рахманинов, Свиридов» в рамках XI Международного фестиваля «Дорога в Рождество» (город Москва, Кафедральный собор Святых Петра и Павла);

26 декабря — торжественное открытие XIII Международного рождественского фестиваля. Концерт «Мелодии Рождества» (город Москва, Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии);

27 декабря — концерт «Кельтское Рождество» в рамках XIII Международного рождественского фестиваля (город Москва, Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии);

31 декабря — новогодний концерт «Штраус — гала» (город Москва, Кафедральный собор Святых Петра и Павла).

Для любителей балета в Московском губернском театре покажут балет «Щелкунчик» 24 и 26 декабря, а в Долгопрудном 29 декабря пройдет праздничный концерт театра «Русский балет».