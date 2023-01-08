Зима в Подмосковье 08 января 2023, 02:54 Театральный фестиваль «Под куполом волшебства» завершился в Сергиевом Посаде ГАУ АИС «Подмосковье»

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Театральный фестиваль «Под куполом волшебства» традиционно проводят в первую неделю нового года в пешеходной зоне «Дорога к Храму». Его организатором является театр-студия «Театральный ковчег».

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В этом году участниками пятидневного фестиваля стали московский театр светового перформанса «Светлые лица», огненное шоу «FireFox» из Ярославля, оркестр снеговиков «Сириус» из Москвы, сергиевопосадский уличный театр «Le Glum RoRo», театр «Happy People Project», театральная компания из Москвы «MorэS», театр «Бродячий вертеп» и актеры театра-студии «Театральный ковчег».

«Зимние фестивали имеют свою специфику из-за погодных условий. Поэтому организовать нужно все так, чтобы участники фестиваля не замерзли и, чтобы им было интересно. Наш театр полностью организует этот фестиваль. Украшаем пешеходную зону, устанавливаем арт-объекты, оформляем сцену, организуем интерактивные площадки», — рассказала директор «Театрального ковчега» Марина Игнатова.

В заключительный день зрителям фестиваля показали спектакль «Рождественский вертеп» от московского театра «Бродячий вертеп». Актеры «Театрального ковчега» также подготовили интерактивную игровую программу «Рождественские забавы».

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