Театр Сергея Безрукова поставил «Щелкунчика». Премьера состоится 21 декабря

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова готовится представить своего «Щелкунчика». Генеральный прогон позади, остались последние штрихи до премьеры.

Источник фото: телеканал «360»

Гримеры в этой сказке творят свои чудеса. Среди бесчисленного количества париков и косметики превращают артистов в кукол, солдатиков и плюшевых медведей.

«Все-таки отчасти дети всегда немножко стремятся быть похожими на своих кумиров, и как раз игрушки в этот период — самые близкие друзья», — отметила Дарья Рябцева, актриса Московского Губернского театра.

Роль «Щелкунчика» досталась артисту Евгению Сыркину. Актер впервые исполняет главную роль в Губернском театре. Евгений признался, что стремится передать душевное состояние обезображенного колдовством принца. Красота, она внутри — об этом и хотят рассказать.

Источник фото: телеканал «360»

«Вживаться особо не приходится, нужно просто вспомнить моменты из своей жизни. Потому что у каждого из нас есть комплексы какие-то», — уточнил Евгений Сыркин, актер Московского Губернского театра.

«Щелкунчик» пополнил и без того немаленький «детский репертуар» Губернского театра — целых 13 постановок. Но заскучать родителям здесь тоже не дадут. Приправленный шутками, казалось бы, спектакль для маленьких, поднимет настроение всем.

«Это обязательное для меня условие. Ровно половина зала на детских спектаклях — взрослые. И нельзя, чтобы воскресные папы и уставшие мамы скучали. Часть шуток адресована исключительно им», — подчеркнула Алла Решетникова, режиссер.

Источник фото: телеканал «360»

«Помимо веселых моментов, мне кажется, что это все-таки очень искренняя история, и все равно я надеялась, что мы создали такие моменты атмосферные, когда нужно было не смеяться, а просто жить в этом», — сказала Дарья Рябцева, актриса Московского Губернского театра.

Самое главное, уверены артисты, чтобы зритель очутился в атмосфере волшебства и доброты. Такую задачу поставил и художественный руководитель Сергей Безруков. Увидеть премьеру можно уже 21 декабря. Все новогодние праздники малая сцена будет ждать зрителя.