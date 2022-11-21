Зима в Подмосковье 21 ноября 2022, 13:57 Свыше 750 катков и 150 лыжных трасс обустроят в Подмосковье зимой

Читать 360tv в

Сезон зимних активностей начнется в Подмосковье 1 декабря. Для комфортного отдыха жителей в регионе готовят 153 лыжные трассы и 765 катков, сообщили в Минспорта и Минблагоустройства региона.

Глава Минблагоустройства Михаил Хайкин рассказал, что катки и лыжные трассы готовят в регионе с наступлением холодов. В последние годы этому уделяют особое внимание в ходе преображения лесопарков.

Реклама

«С прошлого года у нас стартовала программа по благоустройству лесопарковых территорий „Парки в лесу“. В каждом из этих лесопарков будут оборудованы лыжные трассы для организации спортивного досуга жителей и гостей региона», — сообщил министр.

Реклама

Протяженность лыжных трасс в Подмосковье этой зимой составит 590 километров. Самой длинной станет 56-километровый участок веломаршрута «Вело1» Яхрома — Дмитров — Дубна. На 107 трассах подготовят парковочные места, на 71 — раздевалки, на 91 маршруте обустроят туалеты, на 44 — пункты проката и на 32 — пункты питания.

Глава Минспорта региона Дмитрий Абаренов рассказал, что в этом году будут проводиться традиционные массовые мероприятия, в том числе программа катаний на катках и лыжных трассах.

«Уверен, что зимний спортивный сезон пройдет в отличном настроении и с пользой для здоровья», — добавил он.

Из 765 катков 741 будет покрыт натуральным льдом и 24 — искусственным. Почти 200 из них будут работать в парках и на спортивных объектах, более 500 зальют в хоккейных коробках. На 360 катках оборудуют раздевалки, на 203 будет работать прокат.

Первые катки уже открыли на минувших выходных в Химках и Красногорске. Лыжная трасса заработала в Истре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».