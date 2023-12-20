Зима в Подмосковье 20 декабря 2023, 12:04 Свыше 300 праздничных программ пройдет в Одинцовском округе к Новому году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Учреждения культуры в Одинцове присоединились к губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Так, для жителей и гостей округа на каникулах проведут более 300 мероприятий.

В муниципалитете запланированы творческие мастер-классы для детей и взрослых, мультпоказы, образовательные программы и многое другое. Также для тех, кто хочет загадать желание и отправить письмо зимнему волшебнику, в Одинцове работают 38 гостиных Деда Мороза.

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«Новогодние подарки получат 23 тысячи детей различных категорий, а также 34 участника и 886 ветеранов Великой Отечественной войны. Также подарочные наборы вручат 2370 семьям участников специальной военной операции», — рассказала председатель комитета по культуре Ирина Ватрунина.

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