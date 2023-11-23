23 ноября 2023, 15:45
Свыше 20 ледовых площадок и 6 лыжных трасс обустроят зимой в Солнечногорске
Проект «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В Солнечногорске для активного отдыха жителей и гостей округа планируют подготовить 23 ледовые площадки и шесть лыжных трасс.
Первого декабря в каждом территориальном управлении округа состоится праздник по случаю открытия зимнего сезона. Мероприятие на набережной озера Сенеж начнется с интерактивной программы и парада Дедов Морозов, после зажгутся огни на новогодней ели.
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«Предстоящей зимой на территории нашего муниципалитета жителей и гостей ждет множество развлекательных мероприятий в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. При устойчивых отрицательных температурах приступим к заливке катков. Самая большая ледовая площадка с бесплатным пунктом проката коньков традиционно будет расположена на Советской площади», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Также планируют обустроить и лыжные трассы, самой протяженной из которых станет пятикилометровая трасса в парке Победы.
Отметим, что 8 января в округе состоится ледовое представление от звезды фигурного катания Ильи Авербуха.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.
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Солнечногорск
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