Зима в Подмосковье 23 ноября 2023, 15:45 Свыше 20 ледовых площадок и 6 лыжных трасс обустроят зимой в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Проект «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. В Солнечногорске для активного отдыха жителей и гостей округа планируют подготовить 23 ледовые площадки и шесть лыжных трасс.

Первого декабря в каждом территориальном управлении округа состоится праздник по случаю открытия зимнего сезона. Мероприятие на набережной озера Сенеж начнется с интерактивной программы и парада Дедов Морозов, после зажгутся огни на новогодней ели.

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«Предстоящей зимой на территории нашего муниципалитета жителей и гостей ждет множество развлекательных мероприятий в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. При устойчивых отрицательных температурах приступим к заливке катков. Самая большая ледовая площадка с бесплатным пунктом проката коньков традиционно будет расположена на Советской площади», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также планируют обустроить и лыжные трассы, самой протяженной из которых станет пятикилометровая трасса в парке Победы.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Отметим, что 8 января в округе состоится ледовое представление от звезды фигурного катания Ильи Авербуха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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