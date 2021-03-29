Сурки в Московском зоопарке первыми вышли из спячки

Сурки первыми вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Рассказали, что в этом году зверьки спали дольше обычного из-за плохих погодных условий и большого количества снега.

«Сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору», — сообщили в зоопарке, чьи слова процитировал сайт столичной мэрии.

В зоологическом парке дополнили, что сурки впали в спячкку уже в середине ноября. Работники отметили, что самец заблокировал свою нору изнутри, чтобы температура была выше нуля градусов. Это позволило ему отсрочить впадение в спячку на несколько недель по сравнению с теми зверьками, которые уже спали в соседних клетках.

Ближе к сезонному потеплению работники зоосада начали готовиться к пробуждению зверенышей. К марту в вольерах убрали снег и застелили солому. Следующими, чье пробуждение ожидают совсем скоро, стали бурундуки, еноты-полоскуны, медведи, напомнили «Известия».

Сегодня же, 29 марта, в казанском цирке слон напал на 19-летнего сотрудника. Молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.