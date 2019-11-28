Зима начнется в Дмитрове

Любите кататься на горных лыжах и сноуборде, но устали ждать, когда выпадет снег? Ждать и не нужно. «Зима в Подмосковье» открывает сезон уже 7 декабря. В Дмитрове пройдет фестиваль «Спорт! Снег! Смех!». Стать частью праздника может каждый.

«Спорт! Снег! Смех!»

Фестиваль пройдет на двух площадках, одна из которых — клуб Леонида Тягачева. Это один из главных горнолыжных курортов Московской области, на котором тренируются сборные России по сноуборду и горным лыжам. Благодаря искусственному снегу кататься там можно уже сейчас.

А 7 декабря в клубе Тягачева пройдет массовый лыжный спуск в рамках фестиваля «Спорт! Снег! Смех!». Участников праздника развлекут музыканты и артисты. Наблюдать за забегом можно будет через трансляцию — большие экраны установят по всему клубу, а так же на площади в центре Дмитрова. Также в обычном режиме в этот день будут работать горнолыжные курорты «Сорочаны», «Целеево» и «Степаново».

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова пригласила на праздник всех жителей и гостей региона.

В Дмитрове пройдет очень большое мероприятие «Спорт! Снег! Смех!». Будет большой праздник в центре города и на четырех курортах. Именно 7 декабря «Степаново», «Сарачаны», «Целеево», центр Тягачева откроют свои склоны. Там как раз сейчас идет искусственное заснеживание. Милости просим всех, подмосквичей и соседей! Наталья Виртуозова.

Фестиваль в клубе Тягачева начнется в 12:00, а в 13:00 участники выйдут в прямой эфир с центральной площадью Дмитрова.

Тем, кому не хочется выходить на склон, тоже будет чем заняться — для них приготовили развлекательную программу. С 13:00 до 13:30 и с 15:40 до 16:40 выступит театр «Арлекин», с 13:30 до 15:00 и с 16:40 до 17:20 — детский музыкальный театр «Колесо». С 17:40 до 18:00 пройдет дискотека.

Как добраться?

До центра города Дмитров можно добраться из столицы тремя способами. Первый — на электричке от Савеловского вокзала. А любители дорог могут воспользоваться либо автобусом от метро «Алтуфьево», либо машиной.

Без труда можно добраться и до «Горнолыжного клуба Леонида Тягачева». Своим ходом — на электричке до станции Турист. Второй способ — на машине до деревни Шуколово.

Зима в Дмитрове

Вторая часть праздника начнется на главной площади Дмитрова в 10:00. Гостей ждут гонки на радиоуправляемых елках, интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты, мастер-класс по керлингу и танцевальный флешмоб.

На площади пройдет большой концерт при поддержке «Радио ENERGY». Хедлайнер — DJ Smash, выступят также диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep.

Вечером — салют!

Что такое «Зима в Подмосковье»?

Как превратить выходные в маленькое путешествие Подробнее

«Зима в Подмосковье» — проект, который призван познакомить туристов с самыми интересными площадками региона. Ведь Московская область наполнена уникальными местами — это и старинные усадьбы, и музеи, и монастыри. Если хочется не культурной программы, а простого единения с природой, то вам тоже в Московскую область. Зима в регионе никогда не бывает понарошку: ароматный лес, сугробы, полезный воздух и чистое небо.

Чтобы каждый нашел развлечение без лишних хлопот, открыли проект «Зима в Подмосковье». Благодаря ему создают специальные маршруты, рекламируют интересные места. Главная цель — обеспечить гостей и жителей столичного региона комфортным отдыхом.