Зима в Подмосковье 12 декабря 2022, 14:14 Спектакль на льду «Царевна-лягушка» покажут в Мытищах 17 декабря

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Спектакль на льду «Царевна-лягушка» приедет в Мытищи. Постановку Татьяны Навки покажут на катке «Яуза» 17 декабря.

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Жители и гости городского округа Мытищи смогут посмотреть красивую и добрую сказку в исполнении звезд фигурного катания. Концертная программа проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Представление покажут на площади Мытищинского Дворца культуры «Яуза» по адресу: улица Мира, дом № 2А. Начало в 17:00. Вход на спектакль будет бесплатным. С собой можно взять термосы с чаем и хорошее настроение!

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