Сосны, пихты и изделия из веток завезли на 16 елочных базаров в Одинцове

Работающие без выходных 16 елочных базаров открыли в Одинцове. Жители смогут приобрести сосны, пихты и изделия из веток.

Покупатели увидят там большой ассортимент русских елей — главного символа Нового года. Это отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Все базары будут работать до позднего вечера 31 декабря — без перерывов и выходных Сергей Воскресенский.

Каждую торговую площадку оформят в едином стиле проекта «Зима в Подмосковье».

«Пожилым людям старше 60 лет, которые не смогут посетить елочный базар, новогоднее дерево доставят бесплатно», — отметил Воскресенский.

Он рассказал, что сделать это помогут волонтеры. Кроме того, на базарах действительна социальная скидка от 10%.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».