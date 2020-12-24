«Снежный караван» отправляется в Подмосковье. Ярмарка в новом формате заработает 25 декабря

Жители Подмосковья смогут оценить абсолютно новый формат ярмарок. Вроде бы все те же фермерские продукты и сувениры, но собраны они будут внутри настоящего автопоезда. За праздничную атмосферу будут отвечать артисты и даже Дед Мороз.

Ярмарка «Снежный караван» из семи двадцатитонников станет передвижной торговой площадкой. Несмотря на европейский формат и дизайн, цены будут подмосковными. Жители и гости региона смогут посетить своеобразную распродажу на колесах.

«Мы сейчас с вами попадаем в шоу-рум, которая будет предназначена для наших фермеров Подмосковья. Здесь они представят свою продукцию. <…> Мы предусмотрели также холодильные шкафы, чтобы продукция дополнительная была: <…> сыры, молоко, йогурты, колбасы, вяленое мясо и рыба», — рассказал «360» старший специалист Центра туризма Московской области Марат Гордин.

Одну часть автопоезда отдадут под продукты питания, а в другой можно будет купить сувениры. Выбор на любой вкус: от платков из Павловского Посада до игрушек ручной работы фабрики «Елочка». Кроме того, в одной из фур уже оборудовали сцену, чтобы ярмарка проходила с музыкой.

Но «Снежный караван» станет не только праздником, а еще и поддержкой подмосковного бизнеса. Помощь особенно важна в период пандемии, когда заказов становится меньше, а расходов — больше.

«Все участники у нас встают на условия бесплатно. Участникам только требуется подать заявку, прислать нам фотографию своей продукции. Мы отбираем, формируем, чтобы продукция не повторялась», — пояснил Гордин.

Подмосковным предпринимателям устроят деловые встречи, консультации с экспертами, круглые столы с ретейлом, выдадут фирменные маски и защитные экраны. Первая остановка «Снежного каравана» будет 25 декабря в Балашихе. На следующий день ярмарка появится в Солнечногорске, а 27 декабря — в Дмитрове. В каждом городе ярмарка будет располагаться на центральных площадках для отдыха. В Балашихе и Дмитрове — у главных городских елок, а в Солнечногорске — на набережной озера Сенеж. Завершится праздник салютом в 21:00.

«Снежный караван» станет безопасным форматом отдыха и развлечений. На ярмарках будет соблюдаться социальная дистанция, а всех участников попросят быть в масках и перчатках.