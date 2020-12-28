Сказочные пейзажи и активные развлечения: где провести зимние выходные под Серпуховом

Источник фото: телеканал «360»

Два часа по Симферопольскому шоссе на машине — и вы окажетесь там, где невероятное спокойствие, вековые ели и настоящая зимняя сказка. Также добраться сюда можно на электричке от Курского вокзала, которая следует до Серпухова. Вам нужна станция «Авангард».

Источник фото: телеканал «360»

В «Воздвиженском» можно комфортно разместиться любой компанией. Неважно, приедете вы сюда вдвоем, с друзьями или с семьей. В парк-отеле можно не просто насладиться природой, но активно и с пользой провести время — например, покататься на горке, катке или ватрушках.

Источник фото: телеканал «360»

Пока в Подмосковье действуют ограничительные меры, сотрудники парка четко следят за тем, чтобы количество людей, например, на горке для тюбинга не превышало нормы. На улице можно отдыхать без защитной маски. А в прокате необходимо надеть средство защиты. И, конечно, лучше всего обработать руки антисептиком.

Кататься на ватрушках в «Воздвиженском» можно в любое время года — трасса со специальным покрытием. Ограничений по возрасту нет. Совсем маленьким детям можно спускаться с родителями.

Источник фото: телеканал «360»

После активных развлечений на свежем воздухе — вкусный и сытный обед. В отеле целых два зала, где можно поесть. Еще есть ресторан. Это позволяет разводить потоки отдыхающих. В помещении оказывается не больше пятидесяти человек одновременно.

Источник фото: телеканал «360»

После обеда на территории становится заметно тише — большинство постояльцев здесь отдыхают с детьми, и для них наступает время дневного сна. А кто-то отправляется гулять дальше — например, на берег реки. Здесь очень живописно, а еще обитает огромное количество уток. Птицы здесь очень контактные — выпрыгивают из пруда и бегут навстречу всем, кто принес им хлеб.

На территории парк-отеля, а это 25 гектаров, вы в любом случае найдете себе занятие по душе. Веревочный парк, каток, барбекю, праздничная программа на главной площади или долгие прогулки в тишине — и это далеко не все.

Источник фото: телеканал «360»

Цены в парк-отеле весьма приемлемые. Тариф «Все включено», в который входит проживание, трехразовое питание и все развлечения, стоит 4600 по будням и 5600 в выходные дни. Тариф «Делюкс» обойдется в шесть тысяч в будние дни и 7100 — в выходные. Желающим остановиться в «Люксе» в будни придется заплатить 9500 за номер, а в выходные и праздничные дни — 11400.