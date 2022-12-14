Зима в Подмосковье 14 декабря 2022, 12:59 Шведский стол, бассейны и СПА. Семейный отдых и комфорт объединили в Звенигороде

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Звенигород идеально подходит для проведения зимнего отдыха всей семьей. Этот небольшой городок, раскинувшийся по обе стороны Москвы-реки, готов предложить путешественникам и уникальные достопримечательности, и активный отдых, и гастрономические приключения. А за комфорт премиум-класса отвечает парк-отель «Звенигород».

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Парк-отель расположен всего в 90 минутах от центра Москвы. Это один из немногих отелей в Подмосковье, который работает по системе «все включено», что очень удобно при путешествии с детьми. Вместе с номером гости приобретают трехразовое питание, посещение wellnees-центра и все доступные развлечения, включая детскую анимацию.

Каждый день в «Звенигороде» проводится анимация, а детям уделяют особое внимание. Скучать не придется! Зимой особое удовольствие гостям доставит возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Можно кататься на коньках или поиграть в хоккей, а можно взять напрокат лыжи и отправиться на прогулку. Для любителей животных при парк-отеле работает фермерский дворик. Здесь живут очень милые пушистые кролики и не только. Есть и своя конюшня: под присмотром опытных инструкторов детей покатают на пони.

Шведский стол в парк-отеле «Звенигород» заслуживает отдельного описания. Здесь есть буквально все: первые блюда, множество мясных и рыбных деликатесов, разнообразные гарниры, холодные закуски, салаты, фрукты и напитки. В меню всегда вкусные десерты и выпечка.

К услугам гостей бассейн с водопадом, римская парная, турецкая баня и финская сауна. Но самое главное, чем выделяется парк-отель «Звенигород», — это подогреваемый бассейн под открытом небом. Даже суровой зимой температура воды здесь всегда выше 30 градусов.

После отдыха в отеле можно и на обзорную экскурсию в город отправиться. Здесь есть, что посмотреть: это знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь, а также уникальный и ни на что не похожий музей десерта, полный разных вкусностей. Для тех, кто родом из СССР, есть хороший ностальгический музей, который находится в центре города.

Стоит заглянуть и в местный гастропаб «Братец Кролик». Это очень колоритное местечко, которое порадует и глаз, и желудок. Здесь подают, например, таежный напиток с брусникой и еловыми шишками, теплый салат с печенью кролика, сочный бургер с котлетой из кролика и фирменное блюдо «кролик а-ля-шеф» с розмарином и овощами. Все ингредиенты поступают в паб прямиком с местной фермы.