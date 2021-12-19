Шоу «Ледниковый период» покажут на катке в Люберцах
Люберецкий каток примет звезд шоу «Ледниковый период»
Российские фигуристы, а также участники шоу «Ледниковый период» выступят сегодня на льду катка Наташинского парка, сообщила городская администрация через РИАМО.
В этот день люберчанам предстоит увидеть сразу 10 разных театрализованных представлений. Старт дается в 17:00, программа будет длиться 45 минут и будет доступна всем желающим.
Шоу представят в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».
Знаменитые фигуристы России приготовились удивить этой зимой жителей и гостей региона. Они выступят на 14 областных катках, самых больших и современных. Шоу спродюсировал чемпион Европы и мира по танцам на льду Илья Авербух.
На лед выйдут именитые фигуристы, среди которых, например, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский. В некоторых городах выступит Евгения Медведева.