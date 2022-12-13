Зима в Подмосковье 13 декабря 2022, 17:51 Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» показали в Химках

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Зрелищное представление «Ледниковый период» Ильи Авербуха показали на Театральном катке в Химках 11 декабря. Зрители увидели выступления Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Ивана Колесникова, Максима Маринина, Дарьи Мороз и других звезд.

Театральный каток был выбран для проведения мероприятия не случайно. Это самый большой открытый искусственный лед в Химках, на котором ежедневно до самой весны могут бесплатно кататься до 250 человек за сеанс.

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«Ледовые представления на нашем Театральном катке — уже добрая традиция. Каждый год химчане ожидают этих спектаклей и очень тепло встречают фигуристов. Добавлю, что Театральный каток — наш флагманский, в этом сезоне мы открыли его первыми в Подмосковье. За месяц его уже посетили более 26 тысяч жителей и гостей Химок», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Зрители отметили отличную постановку. У всех желающих была возможность своими глазами увидеть чемпионов и артистов.

«Прекрасный каток. Он большой. Он разнообразной формы. Для прогулки в парке — классно. Немного сложновато для программы фигурного катания, потому что елка стоит, но мы прекрасно ее объезжали», — поделилась актриса театра и кино Дарья Мороз.

Серия бесплатных ледовых спектаклей организована при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

«Мы уже второй год в Химках. Это замечательная традиция. Благодарю всех, кто делает большую работу, чтобы такой проект состоялся в рамках программы „Зима в Подмосковье“ под руководством команды губернатора. Мы выступаем здесь, и это большой подарок химчанам и нам, в том числе», — сказал серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы Илья Авербух.

Кстати, уже 1 января на Театральном катке все желающие смогут увидеть сказку «Царевна — лягушка» в постановке олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Напомним, что все любители коньков могут забронировать бесплатные билеты на каток в сквере Юбилейный на сайте или получить их в кассе. А семьям мобилизованных химчан администрация муниципалитета подарила льготные абонементы, для прохода на сеанс без очереди.

Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что в этом зимнем сезоне в разных микрорайонах округа зальют более 20 бесплатных ледовых площадок.

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