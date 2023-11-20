Зима в Подмосковье 20 ноября 2023, 14:38 Сезон работы катков начался в Подмосковье Министр благоустройства Хайкин: в Подмосковье откроют 181 каток Министерство благоустройства Московской области

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В Московской области заработали первые катки. Провести время на коньках уже можно в Черноголовке и Одинцове. В ближайшие дни откроются площадки в Химках и Красногорске. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин заявил, что в общей сложности в области откроют почти 200 мест для катания.

Новые катки

«У нас 181 каток, из них 30 — с искусственным льдом. Также готовятся 52 лыжные трассы и 56 тюбинговых горок», — сказал он.

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Первый каток открыли в конце октября в хоккейном комплексе Черноголовки. В минувшие выходные заработал каток в парке Малевича в Одинцове, 25 ноября откроют Театральный каток в сквере «Юбилейный» в Химках и Красногорске.

Новые катки заработают в Пестовском парке в Балашихе, на площади Дружбы в Истре, в центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на Советской площади в Коломне, в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа, а также в Ивантеевке и Одинцове.

Бронь сеанса

На катках оборудуют прокат инвентаря, теплые раздевалки, бесконтактную оплату, праздничную иллюминацию и музыкальное сопровождение. Министр заявил, что предстоит следить за чистотой урн и туалетов, зарегистрировать горки в Гостехнадзоре, открыть фуд-траки, тележки с горячими напитками и едой, соблюсти регламент на обслуживание и брендирование.

«Рассчитываем по посещаемости — более 1,4 миллиона посещений за сезон. В среднем один каток в будни принимает 150-200 человек и в выходные — от тысячи до двух тысяч», — заявил Михаил Хайкин.

Одним из новшеств станет возможность забронировать сеанс катания. С 4 декабря такая возможность появится в приложении «Добродел».

Каток с искусственным покрытием откроется около Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Рабочие уже установили борты. Торжественный запуск запланировали 2 декабря.