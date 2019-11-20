Серпухов — старинный русский город, который младше Москвы всего на 200 лет. Он расположился в 99 километрах к югу от столицы, на месте встречи двух рек: Оки и Нары. Гости называют Серпухов «дружелюбным для туристов городом». Здесь есть и небольшие гостиницы, и уютные кафе с ресторанчиками, а разнообразие достопримечательностей никого не оставит равнодушным. Храмы и монастыри, различные музеи, а также расположившиеся в центре города двухэтажные особнячки прошлых столетий заставляют окунуться в эпоху Средних веков.

Достопримечательности Серпухова придутся по душе любому туристу — здесь каждый сможет найти что-то для себя. Как отмечают гости Серпухова, лучше всего провести в этом удивительном городе выходные, потому что одного дня для знакомства со всеми примечательными местами не хватит.

Монастыри и храмы

Одним из самых знаменитых мест города является Кремлевский холм. Он возвышается над реками Нарой и Серпейкой. Туристов привлекает это место своей невероятной красотой. Здесь можно полюбоваться Троицким собором XVII века.

Не могут оставить равнодушными и старинные монастыри, расположенные в южной части города. В пример можно привести Владычный монастырь, основанный еще в XIV веке, с Введенским собором, Георгиевской церковью шатрового типа, Святыми воротами.

Особенный интерес вызывает Высоцкий мужской монастырь, который был построен в XIV веке и является одним из старейших на Руси и в Подмосковье. Кроме того, он входит в число девяти обителей, основанных преподобным Сергием Радонежским. А также является центром паломничества к иконе «Неупиваемая Чаша».

Здесь можно посетить храм Зачатия Богоматери, который установлен на подклете, а также Покровскую церковь, где сохранились архитектурные фрагменты XIV века.

Прогулки по городу

После посещения православных мест города можно окунуться в эпоху Средних веков, просто прогуливаясь по центру Серпухова. Многие туристы называют его местной достопримечательностью — чего только стоят многовековые особнячки, от которых особенно зимой веет душевностью и стариной.

Гуляя по заснеженным улочкам и паркам, можно найти множество красивых мест для фотографий, а также перекусить и погреться в уютных кафешках или ресторанчиках, а после отправиться изучать историю в музеи города.

И, говоря о культурных местах города, нельзя не рассказать о Серпуховском историко-художественном музее, в чьих фондах хранится более 40 тысяч артефактов.

Богатейшая картинная галерея Подмосковья

Серпуховский историко-художественный музей является крупнейшей и богатейшей картинной галереей Подмосковья. Он занимает здание особняка XIX века, которым владели местные купцы и текстильные фабриканты Мараевы.

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Собранная этими знаменитыми старообрядцами коллекция послужила основой выставки. Огромная подборка работ не только отечественных, но и западноевропейских мастеров, которая была сохранена Анной Васильевной Мараевой, постепенно дополнялась предметами искусства из усадеб Серпуховского уезда, а также монастырей и храмов. Старинная мебель комнат, столовая посуда и иные предметы XVII–XVIII веков — все это составляет немалую часть коллекции музея.

Современная экспозиция состоит из двух разделов: русское искусство XV—начала ХХ века и западноевропейское искусство XVI—XIX веков.

Левитан, Саврасов, Айвазовский, Поленов, Шишкин — такой коллекции может позавидовать даже московская галерея.

Предметом особой гордости служит собрание живописи и графики русских художников-авангардистов начала ХХ века. Стоит отдельно отметить, что в музее находятся девять живописных полотен и свыше сорока графических произведений Натальи Гончаровой.

В интерактивной программе «Ожившие картины» посетители музея могут встретиться с хозяйкой дома, витязем с полотна Васнецова и вельможей екатерининской эпохи. В каминном зале можно стать свидетелем приготовлений боярской невесты к свадьбе, а в зале художников-передвижников — окунуться в мистический мир вместе с сошедшей с картины Ярошенко цыганкой, предлагающей зрителям погадать.

Как добраться

Добраться из Москвы до Серпухова можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте. На машине — по Симферопольскому шоссе (трасса М2).

Чтобы добраться из Москвы в Серпухов железнодорожным путем, можно поехать либо на поезде (все поезда проходящие), либо на электричке. Поездка на поезде составит 1—1,5 часа, на электричке — 2 часа.

На автобусе добраться до Серпухова можно от станции метро «Южная». У выхода расположено несколько остановок с указанием места назначения. Ходят автобусы начиная с 07:15 и до 23:15 с интервалом 30 минут.

Добраться до Серпуховского историко-художественного музея можно автобусами Мострансавто №3 и №8. Остановка — «Музей». От нее до самого особняка, где расположен музей, — около 250 метров.