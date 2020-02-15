Серпухов растопил сердца. В городе прошел ежегодный фестиваль «Тепло»

В Серпухове прошел второй ежегодный фестиваль «Тепло». Тысячи людей собрались на центральной площади города, что обняться, станцевать, выпить глинтвейн и взять из приюта щенка.

Костры, приюты для собак, вязанные вещи, глинтвейн и жаркие объятия — все это фестиваль «Тепло» в Серпухове. Его организаторы заявили, что помогают прийти весне. И ее приближение действительно чувствовалось.

Гостей на фестивале было много. Центральную площадь постарались заполнить на сколько это возможно, чтобы каждый нашел себе занятие по душе: кто-то танцевал у сцены, кто-то пробовал угощения, а кто-то развлекал себя играми.

«Теплые объятья, теплые напитки, уютные фотозоны — это и есть наш фестиваль „Тепло“. Он становится у нас уже традиционным — проходит второй раз. В прошлом году мы собрали более пяти тысяч человек», — сказала директор НКО «Комитет по рекламе и туризму» Маргарита Герасимова.

Источник фото: телеканал «360»

Теплые напитки заслужили отдельного упоминания, потому что на фестивале устроили мастер-класс по приготовлению глинтвейна. Три повара демонстрировали свои навыки и делились рецептами со всеми желающими, правда вино заменили соками. Но никто не расстроился, и зрители решили, что напиток удался у каждого из поваров.

Также на фестивале подвели итоги конкурса «Зима в Серпухове», и главный приз получила маленькая девочка. Она набрала больше всего лайков.

«Выставили фотографию, потому что мы очень готовились к этой фотосессии. Хотелось сделать что-то очень красивое. У нас действительно получилась русская красавица», — рассказала мама финалистки конкурса Ольга.

Организаторы фестиваля решили подарить тепло не только людям. По площади гуляли волонтеры с собаками в красных шарфиках — все желающие могли помочь приюту для животных деньгами, кормом или вовсе забрать какого-нибудь питомца домой. И жители равнодушными не остались: делали заявки на котят и щенков, а кто-то спрашивал, как можно посетить сам приют.

В этом году фестиваль «Тепло» попал в топ-25 мероприятий «Зимы в Подмосковье». За день там встретились и поделились теплом тысячи гостей. Но тем, кто не попал, расстраиваться не нужно — в следующем году фестиваль будет еще лучше.