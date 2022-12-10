Зима в Подмосковье 10 декабря 2022, 23:58 Серию представлений «Ледниковый период» Ильи Авербуха открыли спектаклем в парке «Елочки» в Домодедове

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Серию бесплатных ледовых спектаклей для жителей Подмосковья открыли сегодня представлением в парке «Елочки» в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма региона.

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Автором идеи и продюсером «Ледникового периода» является Илья Авербух.

« Мы уже заложили традицию ледовых представлений в прошлом году, и я очень рад, что она продолжается. Я считаю, именно такая демократичная встреча, на таком катке, который уже завтра заполнится всеми, кто желает кататься, это очень важно», — сказал Илья Авербух.

На спектаклях зрители получают возможность увидеть своих кумиров, добавил Авербух. Жители на представлениях смогут увидеть выступления Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Артема Федорченко, Максима Маринина, Албены Денковой, Максима Ставицкого, Алексея Ускова и Дарьи Мороз.

«Новый год — это время, когда обязательно должны случаться чудеса. В этом году мы отказались от салютов, шумных массовых гуляний, но программу добрых сказочных ледовых представлений решили сохранить, потому что помним, как тепло был встречен этот проект жителями », — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Также выступления знаменитых фигуристов прошли 10 декабря в парке «Наташинские пруды» в Люберцах, отметили в Минкультуры и туризма.

В прошлом году представления Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели свыше 75 тысяч человек.

До 8 января 2023 года, помимо «Ледового периода», на 27 катках региона в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» покажут еще две постановки известных фигуристов — «Сказки Евгения Плющенко» и «Царевна-лягушка» Татьяны Навки.

Ранее сообщалось, что представление на льду «Ледниковый период. Чемпионы» покажут на Театральном катке в Химках в воскресенье,11 декабря.

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