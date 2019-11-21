Музей игрушки. Что посмотреть в Сергиевом Посаде, кроме Лавры

Главная достопримечательность Сергиева Посада, несомненно, — Троице-Сергиева Лавра. Но если вы доехали до города, не забудьте посетить художественно-педагогический музей игрушки имени Н. Д. Бартрама.

Музей был основан в Москве 17 октября 1918 года. Сначала он размещался в квартире Н. Д. Бартрама — его основателя. В 1924 году под его экспозицию выделили один из красивейших особняков Москвы — усадьбу Хрущевых-Селезневых (сейчас — Государственный музей А. С. Пушкина). По посещаемости музей уступал разве что Третьяковской галерее. Сейчас он тоже популярен: за последний год экспозицию посмотрели свыше 30 000 человек.

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В 1975 году музей получил собственное кирпичное здание неподалеку от Троице-Сергиевской Лавры. Здесь он находится и сейчас. Коллекция музея насчитывает более 166 000 предметов, свидетельствующих об истории промыслов и производств игрушки, изготовленных из различных материалов и ориентированных на детей различных возрастов. Сейчас в музее можно увидеть выставки «Русской народной игрушки», «Советской промышленной игрушки», «Русской и зарубежной игрушки».

Источник фото: Youtube

Музей располагает игрушками всех известных на начало XX века промыслов. Гордостью собрания по праву считаются коллекции игрушечных промыслов Сергиева Посада, включающие в себя не только резную полихромную игрушку и знаменитую матрешку, собрание которой насчитывает около тысячи наименований, но и уникальную коллекцию игрушек из папье-маше, кукол «Талии», «Кучерки», «Скелетки».

Коллекция «Русская и зарубежная и игрушка» представлена различными собраниями стран мира. Особую ценность представляют игрушки, принадлежащие царской фамилии.

Музей находится на проспекте Красной Армии, 123 и открыт с 10:00 до 17:00.

Телефон: 8 (496) 540-41-01.