«Скучать здесь не приходится»: Сергей Нарышкин оценил горнолыжные склоны Подмосковья

Чтобы покататься на лыжах, не обязательно ждать, пока появятся сугробы. Горнолыжные курорты Подмосковья уже открыли трассы для любителей экстремального спорта. Среди них — руководитель внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он сменил деловой костюм на горнолыжный и отправился покорять «Сорочаны».

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«В Московской области я больше всего люблю Дмитровский городской округ. На мой взгляд, он — самый живописный, хорошо обустроенный, в том числе такой инфраструктурой для отдыха», — сказал Сергей Нарышкин.

К зимним видам спорта у Сергея Нарышкина давняя любовь. На лыжах он катается уже 45 лет, внушительный срок. Причем катается не хуже профессионального спортсмена. Директор службы внешней разведки признался, что поездка в Дмитров — отличный способ снять стресс после трудной рабочей недели.

«В этом году я уже третий выходной на лыжах. Вот, казалось бы, — нет снега, но молодцы устроители. Я давно знаю «Сорочаны», катаюсь здесь лет 15. В Дмитровском округе есть много замечательных полей, гольф-клубов, скучать здесь не приходится», — сказал Сергей Нарышкин.

Источник фото: телеканал «360»

Тем, кто впервые встал на лыжи, он порекомендовал отправиться в Дмитров. Ведь тут трассы подойдут и новичкам, и любителям.

Развитие, в том числе горнолыжного туризма, — часть программы «Зима в Подмосковье». Сюда можно приехать покататься на один день или с ночевкой, всегда есть возможность снять домик для большой компании или номер в отеле. Если кататься не умеете тоже не беда, опытные инструкторы научат.

Источник фото: телеканал «360»

Массовый праздник для всех семьи «Спорт! Снег! Смех!» собрал в Дмитрове любителей зимних видов спорта. Мероприятие поделили на две части: развлечения и музыка ждут гостей на главной площади города, а спорт — на горнолыжном курорте Леонида Тягачева.

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«Сорочаны» — один самых современных горнолыжных курортов Московской области. На его территории оборудовали 10 разноплановых склонов. Они рассчитаны на спортсменов с различным уровнем подготовки. Перепад высот составляет до 90 метров, а ширина — 70 метров. Длина самой протяженной трассы — 1050 метров.

Системы искусственного оснежения дают возможность обеспечить раннее начало сезона и поддерживать его до апреля даже в теплые и малоснежные зимы. Трассы регулярно выравниваются ратраками, в темное время суток включается прожекторное освещение.