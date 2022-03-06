«Легенды хоккея» провели матч со сборной Домодедова

Восьмой матч зимней серии проекта «Выходи во двор» прошел в Домодедове. Команда «Легенды хоккея» сыграла с любительской сборной на льду спортивного комплекса «Легенда».

В сборную Домодедова вошли местные жители, представители команд муниципалитетов, которые в этом сезоне принимали игры проекта, а также юные хоккеисты из Академии Вячеслава Фетисова, которая работает на базе спортивного комплекса, где прошел матч.

В состав «Легенд хоккея» вошли трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель кубка Стэнли Александр Могильный, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион и один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и СССР Александр Гуськов, а также другие звезды российского хоккея.

Игра выдалась очень напряженной. После трех периодов счет на табло был 7:7. В серии послематчевых буллитов «Легенды хоккея» смогли вырвать победу.

«Этот проект радует всех, даже нас. Мы каждую субботу собираемся. Это возможность для детей в разных уголках Московской области поиграть в хоккей с легендами. Это привлекает жителей на катки», — сказал Фетисов после матча.

По его словам, в Московской области есть хорошие условия для развития спорта. На игры проекта «Выходи во двор» люди приходят целыми семьями, отметил он, выразив надежду, что другие регионы тоже подхватят идею.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что матч в Домодедове должен был быть завершающим в первом сезоне этой серии.

«Но буквально перед игрой, в раздевалке, мы решили провести еще одну встречу — в Воскресенске. Идея губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в том, чтобы развивать массовый спорт, привлекать людей на спортивные площадки во дворах, объединять их вокруг спорта», — сказал он.

По словам Абаренова, планируется, что проект «Выходи во двор» будут расширять и проводить встречи в таком формате по другим видам спорта.