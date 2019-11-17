Окунуться в эпоху Средних веков и почувствовать умиротворение поможет любителям путешествий Саввино-Сторожевский монастырь, построенный на горе в подмосковном Звенигороде. Это намоленное место со своим целебным источником привлекает не только верующих, но и обычных туристов. Если хочется сбежать подальше от мегаполиса или надоевших родных дворов, то это место — отличный вариант. «360» рассказывает, почему.

Кому-то поездки по православным местам могут показаться скучными, но как может не поражать история Саввино-Сторожевского монастыря, чьи стены шесть веков стояли, пока менялись правители? Его основал ученик преподобного Сергия Радонежского Савва Сторожевский по просьбе князя Юрия Дмитриевича. Сначала это был деревянный храм, затем построили белокаменный собор Рождества Богородицы, где теперь и погребен преподобный Савва.

Оцените целебные свойства источника

Сам монах любил уединяться в пещере — ее в дальнейшем превратили в монастырский скит со святым источником. Преподобный намолил его. Вода там всегда имеет температуру в +4 градуса, ее целебные свойства много раз проверяли. Анализы и различные исследования показали, что она не портится даже через год. Чтобы набрать воды, можно взять тару с собой или купить на месте.

Возле источника сооружена купальня, есть раздевалки, вокруг чисто и нет толпы с очередями. Люди, которые купались в святом источнике, говорят, что после этого у них как минимум поднимается настроение, как максимум — чувствуют себя обновленными.

Отведайте свежую выпечку и запейте сбитнем

Источник фото: РИА «Новости»

После водных процедур захочется согреться, и для этого неподалеку есть трапезная, в которой вас будет ждать ароматная монастырская выпечка и горячий чай. Там можно купить вкусные круассаны, кулич в форме ягненка — рождественского агнца, запастись свежим хлебом и медовым сбитнем на травах и пряностях. Советуем взять с собой кружки: можно будет прогуливаться среди храмов, старейшему из которых более шести веков, и пить горячий напиток, наслаждаясь тишиной и зимними пейзажами. Кстати, о них.

Выдыхайте и наслаждайтесь видом

Монастырь расположен на высоком берегу Москвы-реки, а именно на горе под названием Сторож. Стоит ли говорить, какой вид откроется вам на Саввинскую слободу и заснеженные верхушки деревьев? А какие чистые сугробы в этих местах, как хрустит под ногами снег, по которому вы идете вдоль средневековой крепости… В такие моменты рука потянется за смартфоном, но лучше просто выдохнуть, смотреть и наслаждаться.

Перенеситесь на несколько веков назад

Но что ходить вокруг да около и не заглянуть внутрь старинных храмов. Там много интересных реликвий - расскажем о главных.

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Монастырь таит в себе множество преданий, связанных с царскими особами. Среди них спасение во время охоты царя Алексея Михайловича из династии Романовых от лютого медведя. По преданию, богоизбранного охранял именно преподобный Савва. Монастырь укрыл в своих стенах царевну Софью с младшими братьями во время Стрелецкого бунта. В советское время обитель закрыли, а мощи Звенигородского чудотворца конфисковали. Их вернули только в 1995 году.

В Соборе Рождества Богородицы, одном из древнейших из сохранившихся храмов Подмосковья, можно увидеть икону святого великомученика и целителя Пантелеимона, ковчег с частицей камня Гроба Господня и частицами мощей святых угодников.

На территории монастыря расположены Царицыны палаты. Их построили в XVII для супруги царя Алексея Михайловича. Это как нарядная бело-красная постройка высотой в один этаж. Царица Мария Милославская была литовско-польского происхождения. И об этом напомнит одноглавый орел на главном входе. Внутри открыты экспозиции и выставки, там же можно посмотреть на то, как жили бояре - представлены мебель, посуда, украшения и ткани. А еще там есть печи, украшенные изразцами. Вот вы и окунулись в быт XVII века.

Еще сильнее погрузиться в историю помогут экскурсии, которые проводят сами монахи. Под их рассказ вы будете рассматривать лики святых и старинные фрески. Экскурсионное бюро находится слева у входа.

Как добраться

Источник фото: РИА «Новости»

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Может показаться, что дорога в монастырь сложная. Но это не так. Если вы на машине, то бросайте ее на стоянке внизу храма и не поленитесь подняться наверх. Еще одна стоянка есть в 200 метрах наверху от монастыря. Но для начала езжайте по Новорижскому шоссе около 30 километров от МКАД до развязки на Звенигород. Далее по «бетонному кольцу» еще 10 километров до города. Там, напротив спортивного комплекса «Звезда», поворачивайте направо на Московскую улицу — по ней нужно ехать до конца, там ждет т-образный перекресток. Поворачивайте направо и езжайте вдоль Москвы-реки еще около пяти километров до первого светофора и указателя «Саввино-Сторожевский монастырь».

Если есть навигатор, то указывайте конечной точкой населенный пункт Саввинская слобода. Таким образом монастырь будет находиться справа, на берегу Москвы-реки, за три километра до конечного пункта пути.

Общественным транспортом добраться можно на электричке от Белорусского вокзала до станции «Звенигород», затем автобусом № 23 или № 51 до остановки «Монастырь». Вместо электрички до Звенигорода есть вариант доехать на автобусе от станции метро «Кунцевская».

