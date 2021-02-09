Самый маленький кремль и родовое имение Достоевского. Что посмотреть в Зарайске?

Зарайск — город на юго-востоке Подмосковья, сохранивший неповторимую атмосферу старины, которой нет в мегаполисах. В нем можно посмотреть на самый маленький в России кремль, а также узнать самые большие исторические тайны. Подробнее о том, что интересного предложит город своим гостям, — в материале «360».

Зарайск объединил большое количество исторических объектов. В их числе — самый маленький в России кремль, который является главной достопримечательностью города. Его можно увидеть из любой части Зарайска, потому что там нет высотных домов — редкостью считаются даже двухэтажные строения.

Там же находится музей, в котором хранятся доказательства яркого прошлого этой территории. Недалеко от стен кремля обнаружили свидетельства, которые указывают, что люди обитали тут еще во время Ледникового периода — 23 тысячи лет назад.

Кроме того, в Зарайске расположено родовое имение Федора Достоевского. Считается, что «Даровое» описывается во многих произведениях писателя: прототипами некоторых героев стали крепостные крестьяне, на описание природы вдохновили окрестные пейзажи, а в сюжет вплетены реальные истории, которые там происходили.