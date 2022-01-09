Самая масштабная елка: бесплатный праздник под Серпуховом длился 12 дней

Елку под Серпуховом можно назвать одним из крупнейших новогодних гуляний страны: уже 12 дней там праздник. Там бесплатно кормят и развлекают, а гулянья по веселью напоминают масленичные.

Главный организатор проекта «Рождественская сказка» Федерации бокса России Александр Ткачук рассказал, что они ждали 150 тысяч посетителей — а приняли в гостях гораздо больше.

«Мы планировали и рассчитывали на 150 тысяч посетителей. Естественно, это не дети, а все: и семьи, и посетители. Но на данную минуту — вчера был 11-й день, сегодня 12-й, последний — мы уже прошли отметку в 212 тысяч человек. Вчерашнее посещение зафиксировано в 33 500 человек», — подчеркнул он.

Масштаб невероятный: только каток занимает больше трех тысяч квадратных метров. Но одним катком не обойтись, всех гостей надо чем-то занять. И тут на выбор интерактивы с Дедом Морозом и игры на свежем воздухе. Поскольку организаторы — спортивная федерация, все это больше напоминало бы масленичные гулянья, если бы не бородатый волшебник в красной шубе.

Не забыли тут и про атрибуты Рождества: собрали большой вертеп, где многие фотографировались. Сделали горки с подъемником, за которые не пришлось платить, что ставило людей в ступор.

«Некоторые люди, совсем небольшая часть, удивлены, что у них нет возможности потратить деньги. Но, напоминаю, это традиция, заложенная президентом федерации Умаром Назаровичем Кремлевым, что все, что происходит на территории мероприятия, абсолютно бесплатно и доступно всем», — рассказал Александр Ткачук.

Бесплатная и еда. Ежедневно тут пекут больше пяти тысячи блинов и разливают более 500 литров чая, кофе и глинтвейна, чтобы людям было не только весело, но и сытно. Посчитали, что кормят гостей со скоростью один пирожок в секунду.

Большая сцена тут не случайно, и дело не только в народных коллективах. Накануне тут выступала Ольга Бузова, Хабиб (не тот, что боец, а тот, что певец), а финальную программу закроет «Конфуз». Не в смысле, что кто-то облажается, а в смысле «Ратата».

На этом череда елок закончится, и мы все дружно будем входить в рабочий ритм обратно.