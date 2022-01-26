«Русский холодец» в Подмосковье попробуют в онлайн-формате

Гастрономический фестиваль «Русский холодец» пройдет в Московской области в онлайн-формате. Он запланирован на 5 февраля. Формат проведения связан с эпидемиологической ситуацией в регионе. Мероприятие будут транслировать в социальной сети Instagram.

Изначально фестиваль должен был проходить на территории музея «Княжий двор» в Павловском Посаде.

В ходе прямого эфира участники и гости узнают новые рецепты приготовления холодца, соусов и настоек. Для зрителей выступят артисты-частушечники и пройдет призовая викторина.

Мероприятие проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее россиянам рассказали, как съесть пельмени и не навредить здоровью. По словам диетолога, при покупке пельменей следует обращать внимание на их состав, а при домашнем приготовлении — добавлять меньше специй и жира. Тогда блюдо не нанесет человеку вреда. При этом людям с избыточным весом все равно следует осторожно употреблять этот продукт, а при некоторых заболеваниях пельмени полностью противопоказаны.