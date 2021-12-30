Рождество в Архангельском: музыку Баха исполнят при свечах 2 января

Рождественский цикл концертов запустили в усадьбе «Архангельское». Квартет «Мелодион» выступит с «Бахом при свечах» уже 2 января, в 16:00.

Шедевры Иоганна Себастьяна Баха — одного из самых знаменитых композиторов в мире в исполнении струнного квартета — исполнят при свечах.

Вечер пройдет в атмосферной Колоннаде (Храме-усыпальнице) с потрясающей акустикой и завораживающими интерьерами. Виртуозная игра подарит праздничное настроение для взрослых и детей!

Купить билеты можно по ссылке.