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    30 декабря 2021, 15:58

    Рождество в Архангельском: музыку Баха исполнят при свечах 2 января

    Дарья Сидорова

    Рождественский цикл концертов запустили в усадьбе «Архангельское». Квартет «Мелодион» выступит с «Бахом при свечах» уже 2 января, в 16:00.

    Шедевры Иоганна Себастьяна Баха — одного из самых знаменитых композиторов в мире в исполнении струнного квартета — исполнят при свечах.

    Вечер пройдет в атмосферной Колоннаде (Храме-усыпальнице) с потрясающей акустикой и завораживающими интерьерами. Виртуозная игра подарит праздничное настроение для взрослых и детей!

    Купить билеты можно по ссылке.