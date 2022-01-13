Рождественский хоровой собор впервые пройдет в Главном храме ВС в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут присоединиться 15 января к Рождественскому хоровому собору. Впервые он пройдет в Главном храме Вооруженных сил России в парке «Патриот». Прозвучат колядки и духовная музыка.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что все начнется в 15:00. Вход свободный для всех желающих.

Здесь жители смогут приобщиться к многовековым традициям русской духовной музыкальной культуры.

Участниками станут 250 человек из военных и православных коллективов. В храме ждут как взрослых, так и детей.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».