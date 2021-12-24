От джаза до неоклассики. Рождественские концерты начнутся 25 декабря в усадьбе Архангельское

До праздников осталось совсем немного времени, и уже в эту субботу, 25 декабря, начнется цикл рождественских концертов в усадьбе Архангельское. Гостей ждет большое разнообразие жанров: джаз и поп, хиты из кинолент и мультфильмов Disney, неоклассика и классика.

В ближайшую субботу всех желающих пригласили отправиться в музыкальное путешествие от времен барокко до наших дней. Концерт Simple Music Ensemble «Музыка без слов» начнется в 17:00.

Место, где состоится выступление, — атмосферная колоннада с потрясающей акустикой и завораживающими интерьерами. Гостям обещают виртуозную игру и праздничное настроение.

Они услышат произведения Палестрины, Монтеверди, Баха, Вивальди, Грига, Брукнера, Уильямса, Циммера и еще многих других композиторов.

Билеты и QR-коды

Всем совершеннолетним гостям потребуется показать QR-коды о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять это будут на входе.

Билеты в продаже, и купить их можно на сайте arhangelskoe.su.

Музей-усадьба «Архангельское» — одно из самых знаковых мест Подмосковья, и его часто сравнивают с Версалем.

История ансамбля насчитывает более трех столетий. Усадьба расположена по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское. Координаты: 55.784742, 37.291424.

В музее-заповеднике открыли мультимедийную экспозицию — она расскажет историю усадьбы.