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    24 декабря 2021, 15:36

    От джаза до неоклассики. Рождественские концерты начнутся 25 декабря в усадьбе Архангельское

    Рождественские концерты в усадьбе Архангельское начнутся 25 декабря

    Анастасия Аброськина

    До праздников осталось совсем немного времени, и уже в эту субботу, 25 декабря, начнется цикл рождественских концертов в усадьбе Архангельское. Гостей ждет большое разнообразие жанров: джаз и поп, хиты из кинолент и мультфильмов Disney, неоклассика и классика.

    От джаза до неоклассики. Рождественские концерты начнутся 25 декабря в усадьбе Архангельское | Изображение 1

    В ближайшую субботу всех желающих пригласили отправиться в музыкальное путешествие от времен барокко до наших дней. Концерт Simple Music Ensemble «Музыка без слов» начнется в 17:00.

    Место, где состоится выступление, — атмосферная колоннада с потрясающей акустикой и завораживающими интерьерами. Гостям обещают виртуозную игру и праздничное настроение.

    От джаза до неоклассики. Рождественские концерты начнутся 25 декабря в усадьбе Архангельское | Изображение 2

    Они услышат произведения Палестрины, Монтеверди, Баха, Вивальди, Грига, Брукнера, Уильямса, Циммера и еще многих других композиторов.

    Билеты и QR-коды

    Всем совершеннолетним гостям потребуется показать QR-коды о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Проверять это будут на входе.

    Билеты в продаже, и купить их можно на сайте arhangelskoe.su.

    От джаза до неоклассики. Рождественские концерты начнутся 25 декабря в усадьбе Архангельское | Изображение 3

    Музей-усадьба «Архангельское» — одно из самых знаковых мест Подмосковья, и его часто сравнивают с Версалем.

    История ансамбля насчитывает более трех столетий. Усадьба расположена по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское. Координаты: 55.784742, 37.291424.

    В музее-заповеднике открыли мультимедийную экспозицию — она расскажет историю усадьбы.