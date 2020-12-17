Роспись подносов и увлекательная экскурсия: как провести день на Жостовской фабрике

В начале XIX века в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне г. о. Мытищи) — Жостово, Осташково, Хлебниково, Троицком — возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского расписного подноса связано с фамилией братьев Вишняковых.

Источник фото: телеканал «360»

Жостовская фабрика существует с 1825 года. Таким образом, Жостовской росписи почти 200 лет. У каждого художника свой особый почерк, поэтому любое изделие — неповторимо и уникально.

Источник фото: телеканал «360»

За качеством изделий здесь следят очень пристально.

«Каждое утро у нас начинается с приемки работ. Художники сделали свои работы, два дня они сохли. И нужно всегда обратить внимание, чтобы было чисто все написано, не было ничего смазано, обратить внимание на все семенца, на работу тонкой кисти, на травки, на то, чтобы художник обязательно поставил свою подпись», — рассказывает главный художник Жостовской фабрики Михаил Лебедев.

Источник фото: телеканал «360»

Жостовская фабрика производит 2000 изделий ежемесячно. Украшения для стола, салфетницы, лейки, стекло, картины — ассортимент продукции довольно большой. Художник может сделать от одного до пяти подносов в день — все зависит от его размера. Однако, на некоторые произведения искусства может уходить и неделя.

«Даже больше недели рисовала. У нас же несколько слоев идет в живописи, и слой должен хорошо просохнуть. Сейчас я золотой краской дорабатываю орнаментальные элементы. У нас много золота используется в нашей живописи», — рассказала художник Жостовской фабрики Татьяна Шолохова.

Источник фото: телеканал «360»

После росписи поднос отправляют в печь — и сушат в течение двух часов при температуре 85 градусов.

Источник фото: телеканал «360»

Начало становления Жостовского промысла, самой манеры приходится на середину XIX века. Художники были выходцами из крестьян, однако, уровень работ был на высоте — каждое изделие делали максимально качественно и профессионально.

«Это были профессионалы. Они относились к крестьянскому сословию, но со времени зарождения промысла это были мастера, которые занимались профессионально своей работой», — рассказывает главный художник Жостовской фабрики Михаил Лебедев.

В крестьянском быту, конечно, хотелось цвета. И поэтому мы видим, что многие-многие подносы — это цветные. Это потом христианские традиции, христианские праздники. Красный, зеленый, синий. К каждому празднику, как правило, делались подносы в каком-то определенном цвете Михаил Лебедев главный художник Жостовской фабрики

Источник фото: телеканал «360»

Сюда можно приехать на экскурсию — в Музей подносов Жостовской фабрики. А если есть тяга к творчеству, то можно посетить мастер-класс по росписи.

Источник фото: телеканал «360»

Стоимость мастер-класса+экскурсии:

3-5 человек: дети, студенты, пенсионеры — 3000 руб.; взрослые — 4000 рублей.